Susanna Griso y Luis Enríquez, felices tras su boda: del romántico 'sí, quiero' al emotivo destino de su ramo de novia

Tras casi cuatro años de relación marcada por la discreción, Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal ya son marido y mujer. La presentadora de Espejo Público y el exconsejero delegado del Grupo Vocento han celebrado este sábado una romántica boda en la finca La Gavina, en S'Agaró, Costa Brava, acompañados de familiares y amigos. Una ceremonia íntima y emotiva, repleta de gestos de cariño, discursos y lágrimas, con la que la pareja ha dado un nuevo paso en su historia de amor lejos del foco mediático.

Una ceremonia repleta de momentos emotivos

La ceremonia ha estado marcada por momentos muy significativos. Susanna ha llegado al altar del brazo de su hijo mayor, mientras un emocionado Luis Enríquez la esperaba visiblemente conmovido. Antes del intercambio de alianzas, un grupo de jóvenes ha interpretado varias canciones para los novios y el político Jaime de los Santos, uno de los invitados, ha sido el encargado de pronunciar el primer discurso de la celebración.

Uno de los instantes más emotivos lo ha protagonizado precisamente el hijo mayor de la periodista, que ha dedicado unas palabras a la pareja antes de fundirse en un sentido abrazo con el ya marido de su madre. Después, se ha acercado a Susanna para rodearla con los brazos y darle un cariñoso beso en el hombro, un gesto que ha emocionado a muchos de los asistentes.

Luis Enríquez habla antes de la boda

Antes de la llegada de la novia, Luis Enríquez ha atendido brevemente a los medios de comunicación, confesando entre sonrisas que sería él quien hablara con la prensa por deseo de Susanna. "Tengo que hablar porque me lo ha pedido ella. Ella no quería hablar, pero quería que hablara yo. Y nada, serán tres minutitos de nada particular", ha comentado con naturalidad mientras esperaba uno de los momentos más importantes de su vida.

Tras darse el esperado 'sí, quiero', los recién casados han posado felices ante las cámaras, intercambiando un romántico beso y brindando por el comienzo de esta nueva etapa como marido y mujer.

El destino del ramo de novia

Ya convertidos en matrimonio, la presentadora ha desvelado cuál será el destino de uno de los símbolos más tradicionales de cualquier boda: el ramo de novia. "Pues lo voy a regalar a Blanca, a su hija sí, porque mis hijos no mucho", ha explicado entre risas, dejando claro que será la hija de su ya marido quien reciba este significativo recuerdo del enlace.

Por su parte, el empresario no ha ocultado la emoción que sintió al ver aparecer a su mujer vestida de novia. "Sí, maravillosa, te dije. Maravillosa, impresionante, cortar la respiración", ha asegurado, dejando patente la admiración que siente por su ya esposa, Susanna Griso.

Noticias relacionadas

Una relación basada en la discreción

Con esta boda, Susanna Griso y Luis Enríquez culminan una historia de amor que comenzó en 2022, poco después de que la periodista pusiera fin a su larga relación con Íñigo Afán de Ribera. Desde entonces, ambos han construido una sólida relación basada en la discreción, evitando hacer de su vida privada un asunto público. Ahora, tras darse el 'sí, quiero' en un enclave privilegiado de la Costa Brava y rodeados de sus seres queridos, la pareja inicia una nueva etapa juntos marcada por la misma complicidad que han demostrado desde el inicio de su romance.

Fuente: El Correo de Andalucía