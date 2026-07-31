Paz Vega, tras las imágenes de Orson Salazar rodeado de mujeres en Ibiza: "¡Ay, no, por favor!"

Paz Vega atraviesa una etapa especialmente delicada desde que el pasado mes de abril se hizo pública su separación de Orson Salazar, con quien compartió 25 años de relación, un matrimonio consolidado desde 2002 y tres hijos en común. Desde entonces, ambos han tratado de mantener la máxima discreción sobre su vida privada, aunque en las últimas semanas el nombre del empresario ha vuelto a ocupar titulares tras ser fotografiado disfrutando de unos días en Ibiza a bordo de un yate rodeado de varias mujeres.

Preguntada por esas imágenes, la actriz ha dejado claro que no tiene ningún interés en entrar en ese asunto. "¡Ay, no, por favor!", respondió con gesto de cansancio cuando le mencionaron las fotografías del padre de sus hijos, evitando hacer cualquier comentario sobre la vida personal de su exmarido.

Paz también fue preguntada por el mensaje que publicó recientemente en sus redes sociales, en el que confesaba que necesitaba un descanso, unas palabras que despertaron preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, la intérprete ha querido restar importancia a esa publicación. "No, no, lo que pasa es que pues llevo muchas cosas para adelante y a veces el cuerpo pide un descansito, pero ya está, todo bien", explicó.

A pesar de los cambios personales que ha vivido en el último año y de los problemas familiares que han trascendido tras su separación, aseguró que atraviesa un momento de serenidad. "Claro, todo bien. Todo bien", afirmó, insistiendo en que se encuentra tranquila y centrada en sus proyectos.

Con estas declaraciones, la actriz demuestra que prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica relacionada con Orson Salazar y seguir adelante con discreción, mientras continúa volcada en su carrera profesional y en su vida familiar.