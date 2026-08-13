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Travis Kelce desvela los primeros detalles de su boda con Taylor Swift: "Fue la mejor noche de mi vida"

El jugador de los Kansas City Chiefs revela que el Madison Square Garden fue elegido como recinto para la boda por ser su "sueño de la infancia" y un lugar "perfecto" para organizar un evento privado

Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse en el centro de Nueva York, según TMZ

Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse en el centro de Nueva York, según TMZ

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Alba Giraldo

El jugador de fútbol americano Travis Kelce se ha pronunciado por primera vez durante una sesión de entrenamiento de los Kansas City Chiefs sobre su boda con Taylor Swift. "La boda fue la mejor noche de mi vida", ha asegurado Kelce ante los medios. "Agradezco a todos los que vinieron a celebrarlo y a divertirse con nosotros", ha añadido. El deportista también ha explicado que la boda fue una "noche loca" y que estuvo "llena de celebración". Esta es la primera vez que uno de los integrantes de la pareja habla sobre el enlace, que hasta ahora se ha mantenido en el secretismo total.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs también ha explicado por qué escogieron el Madison Square Garden como recinto para celebrar su matrimonio. "Siempre me dije que iría a un partido de 'playoffs' cuando los Knicks estuvieran en plena ebullición, y mi esposa fue [al MSG] cuando yo estaba atrapado en el minicamp de entrenamiento, así que no tuve la oportunidad de ir entonces", ha asegurado. Además, ha desvelado la emoción del momento: "Fue muy bonito poder cumplir un sueño de la infancia estando en ese lugar, la meca de todos los recintos deportivos, y poder casarme allí".

Kelce también ha tenido palabras de agradecimiento para los responsables del Madison Square Garden por facilitar una celebración privada, de la que hasta ahora no han trascendido detalles ni fotografías. "No puedo agradecer lo suficiente a los propietarios del MSG que nos permitieran tener esa oportunidad, sabiendo que queríamos un evento privado", ha comentado, antes de asegurar que "fue perfecto". Asimismo, entre bromas, la estrella de la NFL ha apuntado que "el aire acondicionado funcionaba de maravilla. Esa fue la mejor parte”.

Una ceremonia privada

Swift y Kelce se casaron el pasado viernes 3 de julio en Nueva York. Al fastuoso enlace asistieron un millar de invitados, entre ellos numerosas estrellas del deporte, la música y el cine, en una velada "muy personal". Poco después de las siete de la tarde, una pantalla en la entrada del Garden lucía el mensaje 'JusT&T Married' (recién casados, con las iniciales de la pareja) y el representante de Swift, Tree Paine, confirmaba a los medios el enlace que la pareja ni siquiera había anunciado oficialmente, pero sobre el que se especulaba desde hacía semanas.

"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor o padrinos. En su lugar, su hermano Austin Swift fue el 'hombre de honor' de Taylor, y (su hermano) Jason Kelce fue el 'mejor hombre' de Travis. La ceremonia unió a las dos familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", dijo en un comunicado la publicista de la cantante.

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También puso fin a los rumores sobre el vestido de la novia, revelando que era de alta costura, de Christian Dior y diseñado por su director creativo, Jonathan Anderson, quien también firmaba el traje del novio, y que había "colaborado de cerca" con ambos para su día especial. "Es el primer vestido de novia de alta costura del diseñador para una celebridad de talla mundial. Los zapatos de ambos fueron creaciones personalizadas de Christian Louboutin y la novia llevó joyas de Cartier", abundó.

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Fuente: El Periódico

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