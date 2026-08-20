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Juguete icónico

Barbie convierte a Marilyn Monroe en muñeca por su centenario: así es el homenaje a su 'look' más icónico

La muñeca reproduce el inolvidable vestido rosa que la actriz lució en la secuencia musical, acompañado por un gran lazo, guantes largos y joyas de inspiración diamantina

Marilyn Monroe estrena su propia Barbie, en el centenario de su nacimiento.

Marilyn Monroe estrena su propia Barbie, en el centenario de su nacimiento. / INSTAGRAM / BARBIE

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Laura Estirado

Barcelona

Marilyn Monroe vuelve a vestirse de rosa. Mattel celebra el centenario del nacimiento de la actriz con una nueva Barbie inspirada en uno de los momentos más reconocibles de su carrera: la interpretación de 'Diamonds Are a Girl's Best Friend' en 'Los caballeros las prefieren rubias' ('Gentlemen Prefer Blondes', 1953).

La muñeca reproduce el inolvidable vestido rosa que Monroe lució en la secuencia musical, acompañado por un gran lazo, guantes largos y joyas de inspiración diamantina. Un conjunto que, más de siete décadas después del estreno de la película, continúa asociado a la imagen de la estrella y a una forma de entender el glamur de Hollywood.

Momento icónico del cine y la moda

El diseño ha sido desarrollado por Mattel junto a The Estate of Marilyn Monroe LLC, la entidad encargada de preservar y promover el legado de la actriz. La colaboración busca que los detalles de la muñeca sean fieles a aquella aparición cinematográfica que la compañía define como "uno de los momentos de moda más icónicos del cine".

El resultado no se limita, sin embargo, a reproducir un vestido famoso. La firma quiere situar el lanzamiento dentro de una lectura más amplia de la figura de Monroe, cuya trayectoria trascendió la condición de símbolo sexual que durante décadas marcó buena parte de su imagen pública.

"Más que un tributo a este 'look' inolvidable, honramos a Marilyn como una pionera: una productora perspicaz, una empresaria y una artista que rompió barreras, y esta muñeca celebra la totalidad de su increíble legado", explica Robert Best, vicepresidente y director creativo de diseño de muñecas en Mattel.

Guiños anteriores

No es la primera vez que Barbie se fija en Marilyn Monroe. Entre 1997 y 2009, Mattel lanzó distintas muñecas dedicadas a sus papeles en el cine y a algunos de sus estilismos más recordados. La nueva edición llega ahora con un argumento añadido: en 2026 se cumplen 100 años del nacimiento de la intérprete, nacida el 1 de junio de 1926 y fallecida en 1962.

El aniversario ha multiplicado los homenajes a la actriz en museos e instituciones culturales. Entre ellos figuran la exposición 'Marilyn Monroe: Hollywood Icon', en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, y 'Marilyn Monroe: A Portrait', en la National Portrait Gallery de Londres.

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La muñeca se integra además en la estrategia de Mattel de convertir a Barbie en una galería de iconos de la cultura popular. La marca ha dedicado ediciones a figuras como Whitney Houston, Kylie Minogue, Aaliyah, Stevie Nicks, Gloria Estefan, David Bowie, Tina Turner, Elvis Presley, Diana Ross o Elton John.

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Fuente: El Periódico

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