Se desata la guerra entre los cuatro hijos del mago Juan Tamariz y su viuda, Consuelo Lorgia

Tras el fallecimiento de Juan Tamariz el pasado 18 de agosto a los 83 años por complicaciones derivadas del parkinson que padecía y le había alejado de la vida pública en los últimos tiempos, ha salido a la luz la guerra abierta que los cuatro hijos del popular mago, Ana, Mónica, Alicia y Juan Diego Tamariz -fruto de su primer matrimonio- mantendrían contra su viuda, Consuelo Lorgia, con la que llevaba casado 17 años.

Ha sido precisamente el último amor del cartomago la que ha revelado en 'Y ahora Sonsoles' la complicada situación que habría atravesado en los últimos meses de vida de su marido, cuando según ella sus hijos le impidieron estar a su lado ocultándole la residencia en la que permanecía ingresado y pidiendo a su entorno que no le facilitasen ningún tiempo de inormación sobre el paradero de Juan actuando a sus espaldas.

Declaraciones en Antena 3

En declaraciones exclusivas al programa de Antena 3, Consuelo ha relatado dolida que los hijos del mago le metieron en una residencia el pasado 29 de enero sin informarla de nada a pesar de que vivía con él en un piso en la capital: "Me pasé días llorando y preguntando dónde estaba. Le llamé al teléfono móvil y le mandé cientos de mensajes" ha asegurado, lamentándose de que no obtuvo respuesta en ningún momento.

Juan Tamariz y Consuelo Lorgia junto a los voluntarios y el equipo organizativo. / JOSEP GARCIA

Desesperada, también contactó con el hermano del mago, que supuestamente se habría negado a revelarle dónde se encontraba por orden de los hijos "por todo lo que había hecho". Finalmente, gracias a una "mentirijilla", habría conseguido averiguar el lugar en el que estaba ingresado y fue a visitarlo y, aunque en un principio no la dejaron entrar porque los únicos autorizados a visitarle eran sus cuatro hijos, mostrando imágenes de su boda para demostrar que se trataba de su mujer pudo ver a Juan.

"Estuvimos una hora hablando. Yo no podía decirle lo que pasaba pero me preguntó qué me pasaba en los ojos, le dije que tenía ardor pero estaban hinchados de tanto llorar", ha rememorado emocionada, asegurando que prefirió no contar al mago lo que habrían hecho sus hijos.

Última llamada

Una historia que según ella se habría repetido en los últimos días de vida de Tamariz, cuando fue ingresado en un hospital de la capital y sus hijos no le habrían informado ni le habrían permitido verle y, cuando el hijo de su marido la llamó, habría sido para comunicarle que había muerto después de pedirle que le dijese en qué habitación estaba para poder visitarle.

Una versión que ha puesto en cuarentena la periodista Lorena Vázquez, que tras hablar con un íntimo amigo del mago -compañero de profesión- ha revelado que si la relación entre Consuelo y los hijos de Juan era complicada es porque también lo era el matrimonio entre el ilusionista y su viuda, asegurando que los hijos no actuaron a espaldas de Tamariz, que fue totalmente "consciente hasta el final" de todo, por lo que sabía qué información se estaba dando y a quién.

Fuente: El Periódico