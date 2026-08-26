Famosos
Ortega Cano guarda silencio ante las informaciones que apuntan que Rocío Jurado quería divorciarse
Ortega Cano expresa su alegría por el acuerdo para que el legado de Rocío Jurado permanezca en Chipiona
Redacción
Si algo ha defendido José Ortega Cano a lo largo de los años es que Rocío Jurado fue el amor de su vida y la mujer con la que conoció la felicidad más absoluta desde que sus caminos se cruzaron por primera vez hasta que la icónica artista falleció a causa de un cáncer de páncreas en junio de 2006. Sin embargo, después de que Rocío Carrasco sembrase la duda respecto a los sentimientos de su madre, voces como la de Enrique del Pozo aseguran que antes de su enfermedad la chipionera habría expresado su intención de divorciarse del torero.
Después de revelar que vivió diferentes desencuentros en la pareja, y relatar que incluso tuvo que parar los pies en una ocasión a su cuñado al ver que su hermana sufría un desvanecimiento durante una fuerte discusión, Amador Mohedano ha dejado claro que Rocío y José se llevaban "de maravilla" y que la cantante de 'cómo una ola' jamás verbalizó que quisiese separarse de su marido.
Alejado del foco mediático mientras apura sus vacaciones en la costa gaditana, Ortega Cano ha reaparecido ante las cámaras y ha sorprendido su actitud, puesto que en lugar de defender su felicidad con la artista y responder a los que ponen en duda que tratase bien a su mujer, ha optado por un incómodo silencio y, muy serio, ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa dejando claro que no quiere entrar en este asunto.
Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre el museo de Rocío Jurado, que finalmente y tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Chipiona y Rocío Carrasco -aunque se asegura que no es rentable y que no está cuidado como debería- se quedará en su localidad natal en lugar de ser trasladado a Cullera (Valencia) como se especuló hace unos días. Y, parco en palabras, ha expresado que "claro" que se alegra de que el legado de su mujer se quede en Chipiona como hubiese sido su deseo.
Sobre lo que no ha querido decir nada ha sido sobre las declaraciones de Aramís Fuster confesando que le parece un hombre muy atractivo, que le gusta mucho su porte torero y que no le importaría tener una cita con él. Una "proposición indecente" a la que sí ha reaccionado Gloria Camila, que entre risas ha asegurado que la bruja no tiene nada que hacer con su padre porque en estos momentos no está pensando en enamorarse de nuevo.
Fuente: El Periódico
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