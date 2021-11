Muchos treinteañeros conocen a Kristen Stewart como "Bella, la de Crepúsculo" y, afortunadamente, su boda no será con un vampiro. La estrella de Hollywood se ha comprometido con la guionista Dylan Meyer.

Gracias a sus películas y su estilo consiguió desligarse del papel que la llevó a la fama, ya en el biopic de "The Runaways", donde encarnó a la mítica Joan Jett dejó claro que su estilo y los papeles que decidiría interpretar habían dado un giro drástico. Se espera el estreno de "Spencer" donde encarnará a Lady Di y todo apunta a que puede ser una de las actrices candidatas a ganar una estatuilla en la próxima gala de los Oscar.

Ha sido la novia de la actriz, la guionista Dylan Meyer, la encargada de anunciar su próxima boda. La misma Kristen ha confesado en el programa radiofónico The Howard Stern Show que fue su ahora prometida quien le hizo la pedida, aunque un poco "coaccionada": "Quería que me lo pidiera, así que le dejé claro que quería que fuera ella... y lo hizo genial", añadía.

Así, mientras hablaban sobre la propuesta de Meyer, la estrella de 'Crepúsculo' afirmó: "No fui específica en absoluto. No es un hecho que sería la elegida. ¿Sabes a qué me refiero? Con dos chicas, nunca se sabe quién va a cumplir esa extraña petición en la cuestión del rol de género. No hacemos eso ni pensamos en eso en esos términos. Ella simplemente agarró ese tazón y lo hizo posible. Fue jodidamente lindo ".

Hace 2 años

Stewart y Meyer fueron vistas por primera vez juntas en agosto de 2019, cuando fueron fotografiadas besándose mientras estaban en la ciudad de Nueva York. Ambas se conocieron en un set de grabación hace siete años. La pareja confirmó la relación en octubre de 2019 con una fotografía besándose en Instagram.

Así, ya en noviembre de 2019 Stewart se sinceró sobre su romance y le afirmó a Howard Stern que "no podía esperar" para proponerle matrimonio a Meyer. "Quiero ser algo razonable al respecto, pero creo que las cosas buenas pasan rápido", dijo Stewart sobre su relación. La actriz ya tenía algunos escenarios en mente, pero no estropearía la sorpresa de antemano.

Por la misma razón, Stewart admitió ser "impulsiva" y relató la primera vez que confesó su amor por Meyer: "La primera vez que le dije que la amaba era muy tarde y estábamos en un bar de mierda, y sus amigos estaban allí, y cuando se fueron, yo estaba como: 'Oh, estoy tan enamorada de ti'", explicó. "Era muy obvio".

Cuidadosa ante las cámaras

También, en una entrevista en octubre pasado, mientras discutía cómo intentaba compaginar su vida personal con la fama masiva, la actriz admitió ser "cautelosa" sobre sus relaciones

"Sentí que tal vez había cosas que habían lastimado a las personas con las que he estado. No porque me avergonzara de ser abiertamente gay, sino porque, de alguna manera, no me gustaba entregarme al público. Se sentía como un robo", dijo durante una entrevista de 'InStyle' con su directora de 'Happiest Season', Clea DuVall.

"Este fue un período de tiempo en el que fui un poco cautelosa", agregó Stewart. "Incluso en mis relaciones anteriores, que fueron heterosexuales, hicimos todo lo que pudimos para no ser fotografiados haciendo cosas, cosas que no serían nuestras. Así que creo que la presión adicional de representar a un grupo de personas, de representar lo queer, no fue algo que entendí entonces. Sólo ahora puedo verlo".