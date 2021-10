Los que tenemos mascotas sabemos que las uñas de nuestros perros y gatos pueden suponer un problema. Cuando un perro vive en el campo o al aire libre sus zarpas se desgastan de forma natural con el contacto con el suelo. Pero si hablamos de un perro que vive en un piso o una casa, sus uñas pueden crecer de forma descontrolada hasta convertirse en un peligro para él mismo, el resto de la familia o el mobiliario, en especial el sofá. Es por esto que la pedicura canina es un hábito imprescindible que debemos tener en cuenta a la hora de cuidar de nuestro mejor amigo. El problema es que cortarle las uñas a un perro puede ser bastante complicado y para algunos es todo un drama, como le sucede a la perrita del siguiente vídeo que se hizo viral en redes sociales.

Pero, con un poco de maña, las herramientas correctas, como el cortaúñas para perros, sus golosinas favoritas y las técnicas de corte de uñas para perros, podrás hacerle la pedicura a tu mascota en casa sin problemas. Para ello, te explicamos todos los trucos y consejos para realizar un buen corte de uñas en perros.

¿Por qué debes cortar las uñas a tu perro?

Si has revisado las patas de tu perro habrás observado que en la planta de sus zarpas cuentan con almohadillas sobre las que aguantan todo su peso al caminar. Las uñas del animal jamás deben sobrepasar dichas almohadilla porque, cuando lo hacen, impiden que pueda caminar correctamente, provocando la torcedura de los dedos para intentar apoyar en el suelo las almohadillas. Además, con el tiempo irán adoptando posturas extrañas que pueden desarrollar problemas graves en sus patas. El no cortar las uñas a un perro también puede suponer la aparición de heridas en el quinto dedo, ya que al crecer acabará penetrando la piel. Por ello, el cortar las uñas a un perro de forma regular representa uno de los cuidados básicos que no debemos pasar por alto.

¿A qué edad se le pueden cortar las uñas a un perro?

Si tienes dudas sobre cuándo puedes empezar a cortar las uñas a tu cachorro, y la respuesta es simple: lo antes posible. No existe una edad determinada para comenzar a realizar esta práctica, podemos iniciarla cuando observemos que las uñas de nuestro can pasan el límite comentado y empiezan a entorpecer sus movimientos. De hecho, es altamente beneficioso empezar a cortar las uñas del cachorro porque nos ayuda a normalizar la actividad, conseguir que se acostumbre y lo tome como parte de su rutina. Pero debes tener en cuenta que durante la etapa de cachorro debes utilizar un tipo de tijera adaptado a su uña. Por este motivo es recomendable acudir al veterinario para que sea él quien realice los primeros cortes.

¿Cada cuánto cortar las uñas a un perro?

Otra duda muy común es la frecuencia con la que debemos realizar el corte de uñas. En realidad no está establecido un tiempo determinado, porque cada raza presenta un crecimiento diferente. Como te hemos comentado antes, la longitud de las uñas depende en gran medida del ejercicio que realiza cada animal. Si tu perro es muy activo sus garras se limarán de forma natural y no necesitarán cortes a menudo. Lo que sí debes tener claro es que las uñas de los perros nunca dejan de crecer y, por ello, deberás revisarlas cada semana y cortarlas cuando observes que ha llegado el momento.

Herramientas que necesitarás para cortarle las uñas a tu perro

Cuidar las patas de tu perro y aprender a cortarle las uñas requiere de ciertas herramientas esenciales para garantizar que la pedicura se realice sin problemas.

Golosinas para entretenerle.

Habitación con mucha luz natural.

Una toalla vieja o una manta que huela a vosotros (mantendrá tranquilo al perro).

Unas tijeras pequeñas para recortar el pelo alrededor de la uña.

Cortaúñas para perros. Los hay de varios tipos: alicates pequeños, tijeras...

Lima de uñas pequeña para perros, para limar los bordes ásperos.

Polvo hemostático, almidón de maíz, benzocaína o bicarbonato de sodio para detener los posibles sangrados.

Tipos de uñas de los perros

Antes de nada debes tener en cuenta que no todas las uñas de los perros se cortan igual ni todas tienen la misma dificultad. Si tu perro tiene las uñas claras tendrás menos problemas. Sin embargo, si tu mascota tiene las uñas negras el corte se dificulta un poco:

Uñas de perro claras

Cuando le cortes las uñas al perro, lo primero que debes hacer es comprobar dónde termina la carne interior de la uña. Si tu perro tiene uñas de color claro, le verás el tejido suave y rosado en el centro: eso es la carne. Esta zona se compone de un vaso sanguíneo y un nervio y es más fácil de ver en las uñas más claras. Si sostienes la pata de tu perro a la luz, la carne se verá a través de la uña. Debes evitar cortar la carne porque esta sangrará y le provocará dolor al perro.

Uñas de perro oscuras

Aprender a cortar las uñas oscuras es distinto. Lo primero que notarás es que no verás el vaso sanguíneo ni los nervios que componen la carne dentro de la uña. Para ver la carne dentro de la uña, levántale la pata con cuidado y mira de frente el centro de la uña sin cortar. Si la uña tiene un pequeño círculo oscuro en el centro, eso nos indica el comienzo de la carne. No recortes ninguna uña que tenga un círculo en el centro. Si no ves el círculo central, corta el borde más pequeño de la uña a 45 grados. Comprueba de nuevo por si vieras un círculo central expuesto. Cuando veas el círculo oscuro en el medio de la uña sabrás que has recortado suficiente.

Pasos para cortar las uñas a tu perro

Empieza levantándole las patas para ver lo cómodo que está con la situación. Siéntate en el suelo para no torcerle demasiado las patas. Levántale una pata y mírale debajo de la uña para verle bien la zarpa y si el tejido vivo se puede visualizar. Coloca el cortaúñas en el borde de la uña si no le ves la carne. Para cortar la uña simplemente debes colocar las tijeras a la altura adecuada y ejercer la presión necesaria para realizar un corte rápido y limpio. La posición adecuada es aquella que muestra un corte recto, o ligeramente descendente. De esta forma, evita cortar las uñas de tu perro en forma diagonal ascendente. Fíjate en la imagen de arriba. Cuando hayas cortado las uñas de la primera pata, felicítalo y ofrécele una golosina antes de pasar a la siguiente.

Qué hacer si cortas la carne bajo la uña por accidente

Si cortas demasiado la uña y comienza a sangrar, aplica presión en la punta para detener el sangrado o sumerge la uña en maicena o polvo hemostático. Si sangra la uña, mantén al perro quieto y tranquilo para que no se dañe más ni se lastime al caminar o correr.