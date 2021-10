Nos acercamos a la fecha de Halloween y después de la pandemia es normal que muchos estén pensando en disfrazarse y celebrar la noche de brujas y el Día de Todos los Santos por todo lo alto. Algunos, incluso, estarán pensando en disfrazar a su perro o gato para compartir con su mascota la fiesta de Halloween. Y es que, ¿hay algo más tierno que ver a tu perro disfrazado? Si te estás planteando disfrazar a tu perro en Halloween debes tener en cuenta que estos disfraces deben estar adaptados a tu mascota para que esté cómodo con las prendas. Como todavía queda tiempo, puedes optar por un disfraz hecho a mano (diy) pero si no eres muy manitas o no dispones de mucho tiempo para prepararlo has de saber que existen muchas tiendas de mascotas que durante estas fechas venden disfraces de halloween para perros y gatos. Además, en internet puedes encontrar miles de ideas de disfraces para perros y gatos. Aquí te traemos algunos de los disfraces de halloween para perros más tiernos que hemos encontrado.

Perrito caliente

Este disfraz para perros se ha convertido en un clásico en los últimos años, sobre todo si tu perro es de raza pequeña o, concretamente, un perro salchicha.

Ewok

Un disfraz para perros ideal para los seguidores de la saga Star Wars. Los ewoks son una especie diminuta de bípedos peludos nativos de la luna boscosa de Endor que se ha ganado el corazón de muchos fans por su apariencia similar a un oso de peluche con mala leche.

Araña

Disfrazar a tu perro de araña en Halloween puede ser una opción muy divertida, además existen disfraces de araña para perros de todas las razas y tamaños.

Normalmente estos disfraces están hechos para que las patas de la araña se muevan a la vez que tu perro corre así que si lo ves abalanzándose hacia ti tendrá un aspecto "perrorífico", como le sucede a este grandullón que se asusta con el disfraz de su "hermano pequeño".

El juego del calamar

Sin duda uno de los disfraces más populares para este Halloween es el de El Juego del Calamar. Aquí tienes la versión canina del disfraz para convertir a tu perro en una estrella de Netflix.

León

Otro clásico en los disfraces de halloween para perros. Se trata de un accesorio muy simple, una melena para ponerle en la cabeza a tu perro y que luzca como el rey de la selva. Además este disfraz le queda especialmente bien a los perros de raza grande, sobre todo a los Golden Retriever.

Montura

Quizá ya conozcas este tipo de disfraces para perros que están compuestos de un arnés que se coloca alrededor del pecho de tu perro haciéndole parecer la montura de un peluche que cabalga encima. Este, en concreto, se trata de un cowboy y queda muy tierno.

Gnomo

Este disfraz es muy fácil para hacerlo tu mismo. Para hacer que tu perro parezca un gnomo solo te harán falta unas telas o una cartulina y una fregona a modo de barba.

Fantasma

Aquí tienes el disfraz para perros más sencillo de hacer: el de perro fantasma. Para poder crearlo solo necesitarás hacer unos agujeros en una sábana blanca para el hocico, los ojos y las orejas. Tu perro será un fantasmita muy original para tu foto de Halloween.

Perry Potter

Los fans de la saga Harry Potter no podrán resistirse a este disfraz para perros tan tierno.

Murciélago

Volvemos a los clásicos. Este disfraz es muy muy sencillo y tu perro el rey de la fiesta de Halloween. Además, como solo necesitas ajustar las alas de murciélago al arnés o collar de tu perro (o gato) podrás hacerlo tú mismo con cartulina o goma eva.

Langosta

Aquí tienes otro disfraz para perros muy original: una langosta perruna. Si tu perro es pequeño, también puedes decorar una olla y meterlo dentro para llevarlo de paseo en la noche de Halloween. El éxito de esta pequeña langosta estará asegurado.

Oso de peluche

Si los perros son animales tiernos y los osos de peluche no se quedan atrás. ¿Qué pasa si juntamos la simpatía de ambos? Pues el resultado es un disfraz para perros muy original y divertido. Además, puedes crearlo tu mismo con un oso de peluche antiguo.

Cuervo

Este disfraz para perros es una variante del murciélago, las alas están hechas con plumas negras y tu perro será la viva imagen del famosos cuervo de Edgar Allan Poe.

El perro de papel

El indudable éxito de la serie de Netflix "La Casa de Papel" convierte este disfraz en uno de los más populares para humanos y para mascotas. Aquí te dejamos una versión perruna de este disfraz.

Super-perro

Una capa roja unida al arnés de tu perro y un par de detalles más. Es todo lo que necesitas para convertir a tu perro en un superhéroe peludo.

Preso

Este disfraz para perros queda muy bien en perros de raza grande. Se trata de un mono completo de presidiario con el que tu perro será el más "malote" de la cárcel.

Demogorgon

Aquí tienes otro disfraz salido de la pantalla. Este requiere un poco más de trabajo si lo quieres hacer tú mismo pero tu perro o gato lucirá terrorífico con este disfraz de demogorgon o demoperro de la serie Stranger Things.

Yoda

Este famoso personaje de Star Wars se ha vuelto a poner de moda en lo últimos tiempos por su versión baby de la serie de Disney "Madalorian". Tu mascota quedará muy graciosa con este disfraz de Yoda para perros.

Maléfica

Este disfraz para mascotas también es muy sencillo ya que se compone de unos cuernos al estilo Maléfica que se adaptan a la cabeza de tu peludo. Además, si tu perro es muy inquieto y no acepta que le pongas muchas prendas es ideal para él.

Repartidor

Este es otro de los disfraces para perros que se componen de un arnés. Tu perro lucirá como un repartidor de correos muy gracioso.