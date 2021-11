Es muy posible que si has adoptado alguna vez un perro cachorro habrás escuchado eso de "es de raza pequeña, no va a crecer mucho" y, pasado el tiempo, te has llevado la sorpresa de tener un mastín en casa. Y es que para muchos dueños de mascotas, sobre todo las que viven en pisos pequeños, es muy importante saber el tamaño que alcanzará un perro cuando crezca. Pero hay una forma de saber cómo de grande será tu perro: conocer hasta qué edad crecen los perros. Así podrás hacerte una idea del tamaño que alcanzará tu perro cuando sea adulto.

¿Hasta cuándo crecen los perros?

Muchas personas piensan que todos los perros dejan de crecer a la misma edad. Pero están equivocados. Si te preguntas a qué edad dejan de crecer los perros, debes saber que las etapas de crecimiento están muy relacionadas con el tamaño de la raza de perro. Los tamaños de las razas establecidos por la FCI (Organización Cinológica Internacional), se resumen en la siguiente lista:

Perros Toys o miniatura : menos de 5 kilos

o menos de 5 kilos Perros pequeños o enanos : entre 5 y 14 kilos

o : entre 5 y 14 kilos Perros medianos: entre 14 y 25 kilos

entre 14 y 25 kilos Perros grandes : entre 25 y 50 kilos

: entre 25 y 50 kilos Perros gigantes: más de 50 kilos

Etapas de crecimiento de un perro

Al igual que los seres humanos, los perros atraviesan diferentes etapas de crecimiento hasta alcanzar su tamaño definitivo y no siempre crecen a la misma velocidad. Cuando son cachorros existen fases en las que los canes crecen más rápido y, a partir de ese momento, se desarrollan más despacio.

Los perros pequeños suelen sufrir la mayor parte del su evolución antes de los seis meses. El momento de máximo crecimiento ocurre tras el destete y con 3 meses ya alcanzan la mitad de su peso adulto. Normalmente estas razas dejan de crecer a los 8-10 meses.

Mientras que los perros de razas medianas suelen crecer hasta los 10 o 12 meses.

En razas grandes y gigantes existen dos fases marcadas:

El crecimiento rápido, en el que el esqueleto se desarrolla, suele durar hasta los 8-9 meses, y el máximo crecimiento es entre los 3-5 meses, alcanzando la mitad del peso adulto alrededor de los 5 meses.

El crecimiento lento, en el que se desarrolla de la masa muscular y toman el aspecto de un perro adulto. Estos perros pueden continuar creciendo hasta los dos años de edad.

Es por este motivo por el que los cachorros de razas grandes tienen ese aspecto desgarbado que tanta gracias nos hace, porque sus huesos han crecido pero sus músculos no están desarrollados.

¿Cómo saber que tamaño tendrá mi perro?

Si desconoces la raza de tu cachorro y no conoces su origen, es difícil calcular el tamaño que alcanzará. Sin embargo, existen una serie de trucos que nos enseñan cómo saber el tamaño que tendrá un perro de forma aproximada: