A la hora de adoptar a un perro muchas personas dudan sobre el tamaño ideal. Y es que los perros requieren diferentes cuidados en función de su raza y su tamaño. Por eso es importante conocer las distintas razas de perro para encontrar el que, llegado a la edad adulta, tendrá el tamaño que encaje con tu estilo de vida, tu familia y, sobre todo, el espacio del que dispones en tu casa. De forma que si vives en un piso pequeño y no tienes mucho tiempo para hacer ejercicio con tu mascota, es posible que prefieras escoger una raza de perros pequeños, ya que estos, al no ser tan activos, no precisan grandes espacios ni largas horas de paseos y carreras.

Si estás pensando en adoptar un perro de las razas de perros miniatura o perros toy, sigue leyendo porque hoy recopilamos todo lo que debes saber sobre los perros pequeños y las 5 razas de perros miniatura más populares: sus características, origen y comportamiento.

Razas de perro según el tamaño

La FCI (Organización Cinológica Internacional), el organismo encargado de establecer los estándares de las razas, establece una clasificación de razas de perros por tamaños que se resumen en la siguiente lista:

Perros de menos de 5 kilos: Toys o miniatura .

de menos de 5 kilos: o . Perros de entre 5 y 14 kilos: Pequeños o enanos.

Perros de entre 14 y 25 kilos: Medianos.

Perros de entre 25 y 50 kilos: Grandes.

Perros de más de 50 kilos: Gigantes.

Perros miniatura o toy

Existen razas de perro que son ideales para aquellos que no soportan estar lejos de sus mascotas. Estos perros son “portátiles” y les encanta viajar, acurrucarse junto a sus dueños y, lo que es mejor, su tamaño les impide llegar a la mesa de la cocina y del comedor. En este artículo, te contamos cuáles son las 5 de las razas de perros “toy” más populares del mundo.

Pomerania

El pomerania, también conocido como Spitz enano alemán o Lulú de Pomerania, es una raza de perros pequeños de la familia Spitz, que recibe su nombre de la región de Pomerania Central (Polonia) y que está clasificada como perro toy por su pequeño tamaño. Los primeros registros de ejemplares de esta raza datan del siglo XIX y eran mucho más grandes que los actuales. La reina Victoria del Reino Unido fue la primera personalidad reconocida en promocionar esta raza y atribuirle la fama de perro faldero.

Con una altura media de 20 cm en la edad adulta, y un peso que no excede los 3.5 kg, esta raza es conocida principalmente por su pelaje esponjoso y su cara de zorro. En cuanto a su carácter, los perros de esta raza poseen un carácter dócil y amigable. Aunque, son lo suficientemente valientes y territoriales como para desafiar a perros grandes.

Yorkshire Terrier

El Yorkshire Terrier proviene fue visto por primera vez alrededor de 1850, se trata de una raza canina producto de la combinación del terrier escocés e inglés. El nombre actual fue aceptado en 1870. Las razas con cualidades de terrier incluyen el instinto de caza y estos perros se caracterizan por ser vigilantes y estar alerta por naturaleza, de ahí que normalmente ladren tanto. Pese a esto, son sumamente cariñosos y protectores con su familia. Estos perros son una de las razas de perro miniatura más populares, su tamaño máximo ronda los 3 kg.

Pug o Carlino

Existen ciertas conjeturas sobre el origen del Pug o Carlino pero todas coinciden en que esta raza de perros pequeños es originaria de oriente. Su país de origen es China y llegó a Europa con los comerciantes de Dutch East India Company y ya en el año 1500 eran admirados en los Países Bajos. De hecho, el Pug comenzó a ser el símbolo de los patriotas de la realeza. Se cree que proviene de la mezcla entre diversos mastines locales y otros perros pequeños, aunque el tema no está claro. El tamaño máximo del Pug es de 30 cm, y su pequeño cuerpo no pesa más de 3 a 5 kilogramos. Es un perro de constitución musculosa, cabeza y hocico cortos, y mandíbulas fuertes. Son los perros más robustos del grupo de perros miniatura por sus genes heredados de los mastines. Sus arrugas en la cara son su característica más notable, mientras que sus ojos saltones los hace propensos a sufrir accidentes. Los pugs no son tan amistosos como la mayoría de las razas de perros miniatura, pero no por esto dejan de ser maravillosos perros de compañía. Por lo general, son tranquilos, pero no siempre están dispuestos a complacer.

Chihuahua

El Chihuahua debe su nombre al estado de México del mismo nombre. Fue visto por primera vez en el año 1850 y se cree que fue desarrollado por las tribus incas y aztecas de la región. El Chihuahua sin lugar a dudas uno de los perros miniatura más populares del mundo. Su peso varía entre 1 y 3 kg, mientras que su altura no supera los 15 cm. Esta raza de perros es fiel por naturaleza y le encanta ser el centro de atención aunque su reputación de perro faldero no le impide ser enérgico. Aunque tiene la fama de ladrar en exceso, si es tratado con respecto, este perro puede ser un excelente compañero familiar, incluso si se trata de familias con niños pequeños. Es un perro algo temperamental que puede caer en comportamientos desafiantes con sus dueños, algo que se soluciona con entrenamiento y socialización.

Caniche toy

El caniche toy o poodle toy es uno de los perros más populares y apreciados debido a su buen carácter y adorable aspecto. Se trata de una raza de menos de 28 centímetros de cruz que, de adulto, pesa entre 2 y 2,5 kg. Es un perro de origen alemán considerado como el descendiente del perro de agua francés. De hecho, la palabra “poodle” proviene del alemán, y significa “charco”. En el siglo XIX se utilizó principalmente como perro de recuperación de presas en el agua y posteriormente, gracias a su inteligencia, fueron adiestrados por empresas de teatro y circo. También formó parte de la aristocracia europea debido a su hermoso aspecto y su gran personalidad. El caniche toy es un perro muy obediente, activo e inteligente, lo que lo convierte en un perro fácil de entrenar y educar.