En un mundo en el que las nuevas tecnologías están en constante avance muy lejos queda ya el fenómeno de la Oveja Dolly, que fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Ahora, puedes clonar a tu perro o gato. Y, aunque la clonación de mascotas está rodeada de polémica y desde INFORMACIÓN apostamos firmemente por la adopción de animales, hoy te vamos a contar todo eso que no sabías sobre estos procedimientos genéticos: cómo clonar a tu perro o gato, dónde puedes hacerlo, en qué consiste y cuánto te costaría clonar a tu mascota.

¿Cómo clonar a un perro?

En 2005 se realizó el primer experimento de clonación de perros con éxito, cuando un equipo de científicos de Corea del Sur consiguió producir en un laboratorio dos cachorros de la raza Sabueso Afgano a partir de la piel de la oreja de un perro llamado Tai. Y, aunque uno de los cachorros murió poco después, el otro, llamado Snuppy, alcanzó la edad de 10 años. Snuppy fue considerado un "avance revolucionario en la clonación de perros" y uno de los "inventos" más asombrosos del año por la revista Time.

Hoy en día, la clonación de mascotas ha avanzado considerablemente y existen ya varias empresas que se dedican a clonar perros, gatos y caballos. La mayoría de compañías que ofrecen estos servicios están ubicadas en Corea.

Además, se trata de un proceso bastante común entre dueños de mascotas famosos. Sin ir más lejos, Barbara Streisand ha afirmado en varias entrevistas que dos de sus perros habían sido clonados a partir de células extraídas de la boca y el estómago de su fallecido Coton de Tulear. Samantha. La cantante y actriz publicó también un artículo de opinión en el New York Times donde explicaba los motivos. "Estaba tan devastada por la pérdida de mi querida Samantha, después de 14 años juntos, que solo quería tenerla conmigo de alguna manera. Era más fácil dejar ir a Sammie si sabía que podía mantener viva una parte de ella, algo que provenía de su ADN. Un amigo había clonado a su amado perro y yo estaba muy impresionado con él".

Según la empresa americana de clonación ViaGen Pet, "un perro clonado es simplemente un gemelo genético de su perro, nacido en una fecha posterior. El gemelo clonado compartirá muchos de los atributos clave de su perro actual, que a menudo incluyen inteligencia, temperamento y apariencia. La identidad genética de los perros clonados es idéntica a la de los perros originales". Además, aseguran que "los perros clonados viven vidas plenas, saludables y felices y no son más susceptibles a problemas de salud que cualquier otro perro".

¿En qué consiste la clonación de mascotas?

El proceso que siguen estas empresas de clonación de mascotas es muy similar. El primer paso para clonar a un perro es preservar los genes del animal a través de la preservación genética. Esto se hace cogiendo una muestra de tejido en cualquier veterinario y enviando la muestra al laboratorio de clonación, donde cultivarán las células y las congelarán hasta que el dueño decida iniciar el proceso de clonación, que suele durar unos 10 meses.

¿Cuánto cuesta clonar a un perro o gato?

La clonación de mascotas no es precisamente barata y los precios rondan los 50.000 dólares para perros, 35.000 dólares para gatos y 85.000 dólares para caballos.

¿Por qué no deberías clonar a tu perro o gato?

Según los datos del Estudio sobre Abandono y Adopción de animales de compañía del año 2020 de Fundación Affinity, en España las protectoras de animales recogieron 162.000 perros abandonados y 124.000 gatos. Este dato debería ser suficiente para concienciarte sobre el abandono animal y la posibilidad de adoptar a una mascota antes de intentar clonar a la tuya. Pero es que además, la clonación de mascotas conlleva una serie de procesos moralmente cuestionables como la "gestación subrogada" del embrión.

Tal y como explica la revista del Museo Smithsonian, el laboratorio debe fecundar un óvulo e implantarlo quirúrgicamente en "una madre sustituta". Estas perras son generalmente tratadas con hormonas para llevar los embarazos a término. Pero, sin contar a la donante original y a la madre sustituta, el proceso de clonación todavía requiere numerosos perros para producir un solo clon. Esto se debe a que muchos embarazos clonados no tienen éxito o mueren poco después del nacimiento, como fue el caso del gemelo de Snuppy. Snuppy y su gemelo fueron dos de los tres embarazos exitosos de más de 1.000 embriones implantados en 123 sustitutos.

Además, debemos tener en cuenta que la personalidad de nuestra mascota no está en sus genes, sino en sus vivencias y experiencias y, aunque un clon puede replicar perfectamente su genoma, no será el mismo perro porque no tendrá la misma vida, una vida que vivió en tu compañía. Por lo que en los aspectos realmente importantes, será un perro diferente. Hasta Streisand lo admite en sus entrevistas. La cantante explicó a Variety que sus dos cachorros clonados "tienen personalidades diferentes" a las de Samantha y como escribió en el Times: "Puedes clonar la apariencia de un perro, pero no puedes clonar el alma".