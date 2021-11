Las familias actuales tienen diferentes composiciones. Hoy en día existen hogares monoparentales, personas que viven solas, familias numerosas, etc...En cada una de ellas hay diferentes relaciones que unen a sus habitantes y en muchas de ellas existen más seres vivos que completan el núcleo familiar. Se trata de las mascotas. En muchos hogares, las mascotas son una parte fundamental de la familia. Animales como los perros o los gatos, conviven con niños y adultos con los que comparten todas sus vivencias. Asimismo, otros animales domésticos como los peces o los hámsters se cuelan en muchas casas para hacer las delicias de sus dueños. Hay una serie de mascotas que son las más comunes a lo largo de todo el mundo. El perro es, sin duda, el rey de los animales domésticos.

1. Perros

Las mascotas más comunes son los perros. Estos animales se alzan como el animal doméstico por excelencia. Su instinto de protección y la compañía que ofrecen hacen que los perros se conviertan en un miembro más de muchas familias. Los perros son amigos incondicionales de sus amos y, por eso, muchas personas no pueden vivir sin ellos.

Además, en muchos hogares recurren a la compañía de un perro para proteger sus casas. El instinto de protección de estos animales hace que sean clave, por ejemplo, en las clases de campo.

En las casas con jardín, además, hacen que los perros puedan dar rienda suelta a sus necesidades de correr y galopar sin problemas de espacio. Hay determinadas razas de perros que se adaptan mejor a cada ambiente. Por ello, hay perros que viven sin problema en un piso, mientras otros requieren de espacios más amplios y abiertos para su confort.

2. Gatos

Los gatos son los segundos en la lista de mascotas. Estos animales domésticos tienen grandes adeptos por la compañía infinita que ofrecen. No obstante, son muchas las personas reacias a convivir con un gato. Los gatos no siempre han sido animales de compañía, ya que sus orígenes son claramente salvajes.

No obstante, los amantes de los gatos son fieles a ellos y no pueden despegarse de sus mascotas. Se trata de animales muy limpios y dóciles. No requieren grandes cuidados y son de lo más cariñosos con sus amos. Eso sí, el gato será reacio a las visitas que lleguen a su hogar y requerirán cierta adaptación cuando llegue un nuevo miembro a la familia. Además, durante el embarazo hay que tomar algunas precauciones en el contacto entre la futura madre y el animal.

3. Hámsters

Estos roedores son uno de los principales animales domésticos en las casas con niños. Los hámsters son, en muchas ocasiones, la primera mascota para algunos pequeños. No requiere demasiados cuidados especiales pero sí hay que garantizarle unas buenas condiciones higiénicas y de temperatura. El hámster debe contar con una jaula homologada en la que comerá, dormirá y jugará. Existen numerosos modelos en el mercado, con los que el animal se sentirá de lo más a gusto.

Hay que tener en cuenta que el hámster es un animal muy pequeño que se puede escapar con facilidad y esconderse en el rincón más recóndito de una casa. Por eso, hay que tener especial cuidado en que no se escape de su jaula. Su condición de roedor puede jugar más de una mala pasada comiéndose cables o rasgando muebles de madera.

4. Pájaros

Pájaros como los loros o los periquitos son otras de las mascotas más comunes. En el caso de los loros, suele ser un divertido animal de compañía para muchos jóvenes y adultos. Los hogares en los que hay loros deben conseguir una temperatura ideal para que esta ave se sienta como en casa. La domesticación de los loros es sencilla y se convierten en un animal de compañía ideal.

Tanto los loros como los periquitos contarán con sus jaulas específicas, en las que tendrán espacio suficiente para moverse y revolotear. Sobre todo en el caso de los periquitos es importante que estos animales se sientan libres para mover sus alas y dar rienda sueltas a sus cantos.

5. Peces

Los peces son una de las mascotas más tranquilas. No dan apenas trabajo pero su presencia en la pecera ofrece compañía y tranquilidad a sus amos. Las peceras son un elemento fundamental para la convivencia entre los peces y los humanos. Debe tratarse de un espacio que cumpla todas las normas sanitarias y de seguridad para estos animales de compañía.

Los peces pueden convertirse en la mascota ideal para muchos niños. Se les alimenta fácilmente y la limpieza de su pecera puede convertirse en una tarea semanal para muchos pequeños. El vínculo que se crea entre los peces y sus amos es de lo más especial.