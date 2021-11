Los gatos domésticos generalmente no ven a sus dueños como foco de protección y seguridad de la misma manera que lo hacen los perros, según una investigación.

El estudio realizado por especialistas en comportamiento de los animales en la Universidad de Lincoln, Reino Unido, muestra que mientras que los perros perciben a sus propietarios como una base segura, la relación entre las personas y sus amigos felinos parece ser bastante diferente.

Si bien se reconoce cada vez más que los gatos son más sociales y más capaces de relaciones compartidas de lo que se pensaba tradicionalmente, esta última investigación muestra que los gatos adultos parecen ser más autónomos - incluso en sus relaciones sociales - y no necesariamente dependientes de otros para obtener un sentido de la protección.

La investigación, publicada en la revista científica PLoS ONE, fue dirigida por el profesor Daniel Mills, profesor de veterinaria conductual de la Escuela de Ciencias de la Vida de Lincoln.

El profesor Mills dijo: "El gato doméstico ha superado recientemente al perro como animal de compañía más popular de Europa, ya que muchos ven al gato como mascota ideal para los propietarios que trabajan largas horas. Investigaciones anteriores han sugerido que algunos gatos muestran signos de ansiedad por la separación cuando se quedan solos, de la misma manera que lo hacen los perros, pero los resultados de nuestro estudio muestran que en realidad son mucho más independientes que los compañeros caninos. Parece que lo que interpretamos como ansiedad de separación en realidad podría ser signos de frustración".

Los investigadores de Lincoln adaptaron cuidadosamente la prueba Ainsworth Strange Situation(SST), que ha sido ampliamente utilizado para demostrar que el vínculo entre los niños pequeños o los perros con su cuidador primario puede ser categorizado como un "apego seguro", donde se ve el cuidador como un enfoque de seguridad y protección en entornos potencialmente amenazantes (o desconocidos).

El estudio observó la relación entre los gatos y sus dueños, la colocación de los animales domésticos en un ambiente desconocido, junto con su propietario, con un extraño, y también por su cuenta. En diferentes escenarios, evaluó tres características diferentes de apego; la cantidad de contactos que persigue el gato, el nivel de comportamiento pasivo, y signos de sufrimiento causado por la ausencia del propietario.

"A pesar de que nuestros gatos eran más vocales con el dueño que con el extraño al dejarles con la otra persona, no vimos ninguna evidencia adicional que sugiera que la unión entre un gato y su dueño era la de un apego seguro. Esta vocalización podría simplemente ser un signo de frustración o la respuesta aprendida, ya que no se observaron otros signos de apego de forma fiable. En situaciones extrañas, algunos individuos buscan estar cerca de su cuidador, muestran signos de angustia cuando están separados y demuestran placer cuando se produce el apego, pero estas tendencias no fueron evidentes durante nuestra investigación ", dijo el profesor Mills.

"Para los perros, sus propietarios a menudo representan un refugio seguro específico. Sin embargo, está claro que los gatos domésticos son mucho más autónomos a la hora de hacer frente a situaciones inusuales. Nuestros hallazgos no están de acuerdo con la idea de que los gatos desarrollan preferencias sociales", dijo.

Los resultados del estudio revelan que si bien los gatos pueden preferir interactuar con su dueño, no dependen de ellos para tranquilizarse cuando están en un ambiente desconocido, y los investigadores creen que esto se debe a la naturaleza de la especie, en gran parte caracterizado como un cazador independiente y solitario.