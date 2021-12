Tanto si eres un usuario habitual de las redes sociales, o simplemente has navegado alguna vez por Internet, es posible que te hayas encontrado con el nombre Firulais. Se trata de un apodo cariñoso para perros que, además de ser uno de los nombres de perro más comunes en México y muy extendido en toda Latinoamérica, es como se llaman habitualmente los perros de los memes. Pero el mote de Firulais, que posiblemente sea el nombre para perros más famoso del mundo gracias a Internet, no es casual y esconde detrás una historia muy curiosa sobre su origen que quizás no conocías.