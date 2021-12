Los agapornis se han convertido en los últimos años en uno de los pájaros más populares como mascota, ya que se trata de aves muy vistosas, inteligentes y cariñosas. Si tienes un agapornis o has adoptado uno recientemente probablemente te habrá surgido la duda de si tu inseparable es macho o hembra. Conocer el sexo de algunos pájaros puede ser una tarea realmente difícil para los dueños de mascotas ya que muchas especies de ave no presentan dimorfismo sexual, es decir, no existen diferencias ni variaciones en el aspecto físico, como forma, tamaño o color, entre machos y hembras de una misma especie.

Los agapornis son una de estas especies, por lo que sexar agapornis puede ser toda una odisea. Aunque, si te fijas bien, sí que existen ciertas características de los inseparables que te pueden dar pistas sobre si tienes un agapornis macho o hembra. Si quieres saber el sexo de un agaporni, sigue leyendo porque hoy te contamos cómo saber si un agaporni es macho o hembra. Diez cosas que no sabías sobre los canarios ¿Cómo saber el sexo de un agaporni? Aunque hay algunas razas de agapornis que presentan un claro dimorfismo sexual, color del plumaje, y con tan solo verlo ya puedes saber si un agapornis es macho o hembra, esto no ocurre en las especies de agapornis más comunes como mascota como el agapornis fischeri, el agapornis roseicollis o el agapornis personata. En principio, la forma ideal y segura de saber si un agapornis es macho o hembra es a través del sexado mediante ADN. Actualmente esta prueba para sexar agapornis es bastante asequible y podemos encontrar empresas que se dedican a sexar agapornis por menos de 10 euros. ¿Qué es el silvestrismo y por qué se va a prohibir en España? Cómo saber si un agaporni es macho o hembra: aspectos físicos Existen otros medios para saber si un agapornis es macho o hembra, son pequeños detalles físicos y de comportamiento en los que debemos fijarnos: Tamaños distintos: Una creencia popular sugiere que los agapornis macho son más grandes. Sin embargo, esto es un error bastante frecuente, ya que las hembras suelen tener un tamaño ligeramente superior, la explicación es que los machos al posarse sobre las perchas adquieren una postura más erguida y parecen ensancharse.

La forma del pico de los agapornis hembra es más ancho y grande que los agapornis macho. Abdomen y huesos pélvicos: Otra forma de saber si un agapornis es macho o hembra es palpar su abdomen y sus huesos pélvicos, este método solo es efectivo en adultos desarrollados de más de un año. Consiste en sostener el agapornis boca arriba y a través de una palpación suave encontrar los huesos pélvicos. Los agapornis hembra presentan unos huesos más separados y redondeados que el agapornis macho, que tiene los huesos pélvicos muy juntos y puntiagudos. Esto se debe a la necesidad de los ejemplares de agapornis hembra de poseer una pelvis más ancha para dejar espacio a los huevos. ¿Cómo cuidar a una ninfa? Todo lo que debes saber sobre este ave El diamante mandarín: todo lo que debes saber sobre este ave Cómo saber si un agaporni es macho o hembra: comportamiento El comportamiento de tu agapornis es diferente si se trata de un macho o una hembra. Lo más común es que los agapornis hembra sean más territoriales y agresivas que los agapornis macho. Además, durante el periodo de incubación el agapornis hembra prácticamente no sale del nido. a la hora de hacer el nido, sin duda alguna, es la hembra la que pone más de su parte para fabricarlo. Por otra parte, el agapornis hembra es el encargado en la pareja de fabricar el nido por lo que normalmente se dedica a recoger ramitas o recortar papeles y colocarlos en su espalda para llevarlas al nido. Cuánto vive un periquito y otras cosas curiosidades sobre este ave En cuanto al comportamiento de los agapornis macho, estos suelen ser más tranquilos, cariñosos y dóciles. Además, los agapornis macho suelen rascarse y frotarse a menudo con las perchas o comederos. Durante los periodos de incubación, los agapornis macho suelen regurgitar la comida a las hembras mientras que las hembras, por lo que en esta posición el que está arriba sería fácilmente reconocible como el agapornis macho.