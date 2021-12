A la hora de adoptar a un perro muchas personas dudan sobre el tamaño ideal. Y es que los perros requieren diferentes cuidados en función de su raza y su tamaño. Por eso es importante conocer las distintas razas de perro para encontrar el que, llegado a la edad adulta, tendrá el tamaño que encaje con tu estilo de vida, tu familia y, sobre todo, el espacio del que dispones en tu casa. De forma que si vives en un piso pequeño y no tienes mucho tiempo para hacer ejercicio con tu mascota, es posible que prefieras escoger una raza de perros pequeños, ya que estos, al no ser tan activos, no precisan grandes espacios ni largas horas de paseos y carreras.