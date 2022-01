El dogo alemán, gran danés o alano alemán está considerado como el perro más grande del mundo. Conocido popularmente en España como "gran danés", este can está considerado un perro gigante, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que puede llega a medir casi dos metros a dos patas. Su peso supera el de algunos humanos, llegando a superar los 60 kilos cada ejemplar. No es de extrañar que el gran danés o dogo alemán suela ser muy musculoso y firme.