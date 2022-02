El periquito o Melopsittacus undulatus es una especie de ave originaria de Australia que, junto con los canarios, los agapornis y las cacatúas, es muy común como animal de compañía. Y es que el periquito común es un pájaro muy sociable que, normalmente, vive en grupos de hasta 2.000 ejemplares o en pareja y se adaptan muy rápido a la compañía de los humanos. Si tienes un periquito sabrás que es muy importante estimular su inteligencia con juguetes o buscándole una pareja, ya que si se aburren o sienten soledad pueden llegar a sufrir melancolía y otras patologías graves. Otra forma de hacer feliz a tu periquito es fomentando tu relación con él a través de juegos o trucos que, gracias a su gran inteligencia, pueden aprender. Te contamos cómo adiestrar a tu periquito.

Consejos: ¿Cómo enseñar trucos a un periquito?

Lo primero que debes saber es que es muy importante que seas paciente, no le apures, no es un perro. Los periquitos pueden llegar a aprender trucos y órdenes básicas como silbar o hablar pero lo hacen a su ritmo, no cuando tu quieres. Ten en cuenta que nunca debes presionarle, si a ti no te gusta que te obliguen a hacer cosas que no quieres, a tu periquito tampoco.

Para poder enseñar trucos a tu periquito es fundamental que esté tranquilo, sano y que confíe en ti. Una forma de hacerlo es creando un ambiente agradable para él, colocando su jaula en un lugar tranquilo pero transitado para que se adapte al entorno familiar. Es importante que la jaula de tu periquito esté lejos de fuentes de ruido como la televisión.

Como en cualquier adiestramiento de mascotas deberás premiar los progresos de tu periquito mediante un refuerzo positivo como, por ejemplo, un snack o chuche para pájaros. Enseñar ordenes básicas a tu periquito será más fácil si lo hacer cuando es joven, además debes ser cariñoso y no hacer movimientos bruscos ni levantar la voz.

Enseñar a tu periquito a que se pose en la mano

Cuando tu periquito se haya acostumbrado a tu presencia puedes comenzar a ofrecerle premios para que se acerque a tu mano, deberás repetir esto cada día para establecer una relación de confianza. En unos días verás que tu periquito se acerca sin dudar y en ese momento podrás presionar ligeramente su vientre para intentar que se pose en tu mano.

Para la primera salida de la jaula, lo ideal es esperar a que sea de noche, ya que tu periquito no tratará de salir volando por la ventara o se chocará contra el cristal. La mejor manera de hacerlo es introducir la mano en la jaula y sacar a tu periquito lentamente cuando se pose en tu dedo. Cuando lo consigamos, podemos dar una vuelta por la habitación y devolverlo a la jaula. Es importante repetir este paseo durante varias noches, hasta que veas que tu periquito lo hace con tranquilidad y normalidad y puedas intentarlo de día.

Enseñar a tu periquito a posarse en el hombro

Cuando hayas conseguido que tu periquito esté tranquilo y calmado en las salidas sabrás que está preparado para el siguiente paso. Para hacer que tu periquito aprenda a posarse en tu hombro puedes sacarlo de la jaula en la mano y, mientras paseas por la habitación, acerques tu mano a la altura de los hombros invitándole a subirse a ellos. También puedes incentivarlo dejando un premio allí para que lo vea.