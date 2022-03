Cada 3 minutos se abandona una mascota en España. Solo en el año 2020 se abandonaron en nuestro país a más de 140.000 perros y gatos. A la vista de estas cifras, nadie puede negar que todavía hay demasiados casos de abandono animal. Y aunque la nueva ley de protección y derechos de los animales que se está tramitando en las Cortes, tiene previsto dotar a las administraciones de herramientas para prevenir el abandono y maltrato animal, todavía existen muchas dudas con respecto al abandono animal.

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención sobre esta nueva ley animal es que prevé que todo aquél que tenga un perro tendrá que haber realizado previamente un curso de formación acreditado para la tenencia de perros, con el objetivo de garantizar que el dueño de estos animales está capacitado para hacerse cargo de él. Además, incluye una serie de prohibiciones con el fin de evitar el abandono y el maltrato animal. Pero. ¿qué hago si me encuentro un perro abandonado? ¿ A quién debo llamar? A continuación te explicamos cómo hay que actuar si ves un perro abandonado:

Me he encontrado un perro abandonado, ¿qué hago?

Para un amante de los animales el primer impulso puede ser llevárselo a casa, pero esto no solo puede ser peligroso sino que además puede resultar difícil si el animal está asustado. Otros optan por mirar hacia otro lado. En cambio, lo correcto ante estas situaciones es avisar a los cuerpos de seguridad, que son los responsables de hacerse cargo del animal e intentar contactar con su dueño.

Si te encuentras a un perro que anda solo por la calle y no parece que haya nadie con él, podría tratarse de un perro abandonado. Pero también podría darse la circunstancia de el animal se haya perdido o escapado (sobre todo si es un perro de raza) y es muy posible que su dueño lo esté buscando. Podría ocurrir también que el can tenga sed o hambre, que provoque un accidente de tráfico o, peor aún, que acabe atropellado. Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a un perro abandonado?

Acércate al perro con cuidado

Para saber si el perro está perdido o abandonado puedes tratar de acercarte, sobre todo si el animal no muestra una actitud agresiva y parece sano. En cambio si el perro parece herido, está enfermo o presenta un comportamiento agresivo, lo mejor es que llames a la Policía Local o a la Guardia Civil (062) y te quedes cerca. Cuando el animal está rondando una carretera, la primera consideración a tener en cuenta tiene que ver con la seguridad vial. En autovía o carretera nacional no se puede parar bajo ningún concepto a socorrer al animal.

Si se trata de una vía en la que se pueda detener el vehículo en el arcén, lo ideal es dar aviso a emergencias (112) y esperar a que lleguen los agentes evitando así que el perro invada de nuevo la calzada.

También podrías intentar auxiliarlo, en cualquier caso, es necesario iniciar un acercamiento con el animal. Pero debes tener en cuenta que un perro abandonado normalmente está desorientado y puede asustarse fácilmente e intentar huir. Para que esto no ocurra lo más importante es que no te acerques de forma directa, hazlo lentamente y evita los movimientos bruscos.

Además, puede ayudar que le hables y utilices un tono de voz suave. También puedes tratar de ofrecerle comida o agua, para hacer esto, lo mejor es que la lances o la coloques lejos de ti y esperes a que el perro se vaya acercando poco a poco cuando se acostumbre a tu presencia.

En el momento en el que se haya acercado suficiente y esté tranquilo, debes intentar acariciarlo y aprovechar este momento para sujetarlo y comprobar si tiene collar, chapa o algún otro elemento identificativo. Si se da el caso de que no tenga collar, siempre puedes utilizar una cuerda o un cinturón a modo de collar improvisado. Una vez lo hayas cogido, existen dos opciones que dependen de si el perro tiene chapa o no:

Si te encuentras un perro con chapa

Si el perro que te has encontrado tiene chapa, la solución es mucho más sencilla. Normalmente, la chapa identificativa suele contener el nombre del perro y un teléfono de contacto. Si tienes un poco de suerte, el propietario del perro te contestará a la primera y le podrás comunicar que acabas de encontrar a su perro.

También existen chapas muy modernas donde no encontrarás un número de teléfono sino un código QR, que al escanearlo te proporcionará la información y los datos de contacto que necesitas para localizar al dueño del perro. Si te encuentras en un pueblo pequeño, debes saber que en muchas ocasiones los perros están sueltos por las calles, si todavía estás preocupado por el animal puedes intentar preguntar en alguna casa para ver si lo conocen.

¿Qué hacer si te encuentras un perro sin chapa?

Como hemos comentado antes, puede que el perro no haya sido abandonado y, en cambio, se haya perdido o escapado. Por este motivo lo primero que debes hacer es quedarte con él en el lugar donde lo has encontrado durante un tiempo prudencial para ver si su dueño lo está buscando. Si no es así tienes varias opciones:

Puedes llevar al perro a un veterinario cercano para comprobar si tiene microchip. Tienes que saber que esta comprobación es gratuita, además el veterinario podría reconocer al perro. Con la lectura del microchip en la clínica veterinaria podrán acceder a los datos y ponerse en contacto con sus propietarios.

Una segunda forma de proceder es llamar a la Policía local, a la Guardia Civil o al Ayuntamiento. Si el dueño está buscando a su perro, es probable que llame a las autoridades locales para dar el aviso. Además las autoridades locales suelen disponer de un lector de chip.

Si tristemente el perro no dispone de microchip, tanto el veterinario como las autoridades locales pueden avisar al servicio de recogida de perros abandonados o perdidos que trasladará el perro a una perrera municipal y en algunos casos a una protectora.