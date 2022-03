Una de las cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de decidir tener perro es responsabilizarnos de su vacunación. Desde cachorros hasta que son adultos, debemos tomar muy en serio llevar la cartilla de vacunación de nuestro peludo al día. Una de las razones por las que esto es tan importante es evitar enfermedades graves y crónicas como la leishmaniosis, que puede ser letal si no se trata a tiempo.

La leishmaniosis es una enfermedad transmisible de animales a seres humanos (y especialmente delicada si estos están inmunodeprimidos) provocada por el parásito ‘leishmania spp’. Mediante la picadura de un insecto parecido a un mosquito llamado ‘flébomo’ este parásito es inoculado en tu perro.

Las consecuencias de la leishmaniosis canina pueden ser letales si no se trata con una medicación adecuada, que, al tratarse de una enfermedad crónica, será de por vida. Por ello la importancia de no esperar y vacunar cuanto antes a tu perro contra la enfermedad. La vacunación preparará a las defensas de tu peludo para poder enfrentarse a la infección en el caso de ser picado por este mosquito, además, parará su progresión de la patología en el caso de que can ya esté infectado.

¿Cuáles son los síntomas de leishmaniosis?

Hay distintas variantes por las que la leishmaniasis se manifiesta. Las más comunes son la cutánea y la visceral. En el primer caso nuestro perro se llenará de llagas en la piel, mientras uqe la visceral afecta a los órganos internos (bazo, hígado, médula ósea…), por lo que resulta especialmente peligrosa.

Se trata de una enfermedad endémica localizada en algunas áreas de países tropicales y subtropicales y el sur de Europa.

Cuándo poner a mi perro la vacuna de la leishmaniosis

La indicación para perros que no padecen ningún tipo de enfermedad es poner la vacuna contra la leishmaniosis a partir de los 6 meses de edad. Hay que tener en cuenta que, cuanto más esperes, más riesgo habrá de contraer la enfermedad. El perfil de seguridad de esta vacuna es muy elevada, al tratarse ya de una dosis habitual en canes, aunque es recomendable hacer un test serológico previo al animal.

En cuanto a la cantidad de veces que debes vacunar a tu perro contra la leishmaniosis, las indicaciones veterinarias marcan una vez al año.

Ten en cuenta, además, que el uso de las vacunas preventivas ayudan de forma generalizada a todos los animales y seres humanos, ya que permiten la reducción de incidencia de la enfermedad y evita la posibilidad de infectarse a cualquier animal.