Últimamente no dejamos de hablar de vacunas, que si Moderna, que si Pfizer... Lo cierto es que las vacunas salvan vidas, tal y como hemos visto debido a la pandemia del coronavirus, tanto en humanos como en perros y gatos. La vacunación es la mejor prevención para proteger a nuestra mascota frente a enfermedades infecciosas y virus. Además, vacunar a tu animal doméstico es fundamental para reforzar su sistema inmunológico y mantener su salud.

Las vacunas para perros suelen clasificarse en obligatorias y opcionales, aunque esto puede variar dependiendo del lugar en que residas. Las vacunas obligatorias para perros son las encargadas de proteger a nuestro mejor amigo contra el virus del moquillo en perros, el parvovirus o la rabia. Una de las inyecciones más conocidas es la vacuna polivalente para perros, pero ¿qué es y para qué sirve? Te lo contamos.

¿Qué es la vacuna polivalente en perros?

La vacuna polivalente para perros es una inoculación cuyo objetivo es reforzar el sistema inmunitario de nuestra mascota frente a diferentes enfermedades. Este refuerzo se produce al introducir antígenos de las enfermedades para que las defensas de nuestro perro desarrollen anticuerpos con los que prevenirlas o reducir su gravedad.

En concreto, la vacuna polivalente para perros se utiliza para combatir el parvovirosis canino, la parainfluenza canina, el moquillo y otras enfermedades provocadas por el adenovirus tipo 2.

Es importante saber que estas enfermedades pueden resultar muy graves para nuestro perro y por ello es necesario ayudar a sus defensas mediante las vacunas. El parvovirus canino, causado por el adenovirus tipo 1, es una hepatitis infecciosa que puede ser mortal en cachorros. Mientras que la parainfuenza canina, conocida como tos de las perreras, es una enfermedad infecciosa que puede derivar en una bronquitis muy grave. Por otra parte tenemos el moquillo en perros, un virus muy contagioso que deteriora progresivamente el sistema respiratorio y digestivo de los perros.

¿Cuándo se pone la vacuna polivalente para perros?

Según la legislación actual en España, las primeras vacunas para perros deben inocularse durante las primeras semanas de vida, normalmente a partir de las 12 semanas o incluso antes. Es importante saber que estas vacunas no se deben aplicar cuando el cachorro es recién nacido, ya que su sistema inmune todavía es débil y poco maduro, y hay que esperar a que la leche materna haga efecto en sus defensas. Además, es fundamental que un cachorro que no haya recibido sus vacunada no debe tener contacto otros perros, para evitar el contagio de enfermedades e infecciones.

Como hemos dicho, la normativa sobre vacunación de mascotas varía de un país a otro, incluso de una comunidad a otra pero, por regla general, en España la vacuna polivalente para perros suele seguir este calendario: