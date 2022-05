Los agapornis se han convertido en los últimos años en uno de los pájaros más populares como mascota, al igual que las cacatúas, ya que se trata de aves muy vistosas, inteligentes y cariñosas. Si tienes un agapornis o has adoptado uno recientemente probablemente te habrá surgido la duda de si tu inseparable es macho o hembra. Conocer el sexo de algunos pájaros puede ser una tarea realmente difícil para los dueños de mascotas ya que muchas especies de ave no presentan dimorfismo sexual, es decir, no existen diferencias ni variaciones en el aspecto físico, como forma, tamaño o color, entre machos y hembras de una misma especie.