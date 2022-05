Si eres de los que te gustan los animales y tienes mascotas en casa sabrás que una de las peores cosas que te pueden pasar es tener alergia a tu mejor amigo. La alergia a los perros es muy común en nuestro país y en España del total de personas con alergia a los animales, más del 20% sufren de alergia a los perros.

Sin embargo, al contrario de lo que suele pensarse la alergia a los perros no está provocada por su pelo, sino por la caspa. La caspa de los perros contiene alérgenos de la saliva y el sudor de los canes y estos son los responsables de provocar síntomas como estornudos o urticaria de contacto.

Las personas con alergia a los perros pueden sufrirla en diferentes grados, desde reacciones leves hasta dificultad para respirar. Lo que dificulta mucho la posibilidad de convivir con un perro como animal de compañía. Los síntomas más comunes de la alergia a los perros son:

Picor y el enrojecimiento de los ojos

Picor de la nariz

Congestión nasal

Estornudos y mucosidad

Asma, que provoca falta de aire

Tos seca

Fatiga

Picor en la piel

Urticaria

Ronchas en la piel

Hinchazón

Además, en caso de que la exposición sea constante las personas con alergia a los perros pueden acabar desarrollando una afección crónica además de una inflamación en las vías respiratorias.

Sin embargo, existen ciertas razas de perros que producen menos caspa y sueltan menos pelo, las llamadas razas hipoalergénicas. Esto hace que sean conocidas como razas de perros que no dan alergia, aunque realmente lo que ocurre es que son menos propensas a provocar reacciones alérgicas en humanos. Por lo que estas razas de perros que no dan alergia podrían ser ideales para personas con una alergia ligera a los perros.

Las razas de perros que no dan alergia son, por lo general, las que pierden menos pelo ya que no esparcen su caspa por el ambiente. Por ello, algunos de los perros considerados hipoalergénicos son los perros sin pelo, los que no sueltan pelo o los que no producen caspa. Además también existen algunos perros que no dan alergia, como el Yorkshire o el Border Collie, porque su pH en el pelo es el mismo que en los humanos.

Las razas de perros consideradas hipoalergénicas, además de las de pelo corto y tamaño pequeño, son: