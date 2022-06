Se llama Larry y es famoso por ser, quizá, el primer gato diplomático en un cargo que ocupa desde hace más de una década. Este felino de raza blanca europea y atigrado llegó al número 10 de Downing Street, la calle donde se ubican las residencias de los gobernadores británicos, donde está afincado Boris Johnson, hace una década y disfruta de la compañía de vecinos y periodistas en su día a día.

Se trata del "cazador oficial" de ratones del Gobierno de Gran Bretaña y llegó a este cargo durante le gobierno de David Cameron, por entonces Reino Unido se enfrentaba a una gran crisis financiera que marcó la historia y, desde entonces, Larry ha sido testigo de cambios tan importantes como la pandemia o el 'brexit'.

Su función era, en realidad, acabar con los roedores del despacho del primer ministro y así se vio reflejado hasta incluso en la página oficial del Gobierno británico, donde se especifica que otras de sus funciones son "saludar a los invitados, inspeccionar los mecanismos de seguridad y probar la calidad de muebles antiguos para dormir la siesta".

El mismo Cameron lamentó en su momento no podérselo llevar y llegó a mostrar fotografías de Larry entre sus piernas al resto de parlamentarios: "lamentablemente no me lo puedo llevar, Larry pertenece a la oficina y el personal lo quiere mucho", confesó en su momento. Theresa May mantuvo a Larry en su puesto de funcionario tras suceder a Cameron (2016 - 2017) y le colocó un collar con la bandera británica como señal del brexit. Esto desató las críticas en su momento y una de las cuentas no-oficiales de Larry se llegó a afirmar que el gato funcionario "tenía una mejor relación con Bruselas" que May.

Gracias x — Larry the Cat (@Number10cat) 14 de junio de 2022

Desde la misma cuenta de Twitter @Number10cat se hacían eco de esta misma información agradeciendo la difusión de contenido sobre las tareas diplomáticas del felino.

Dear Larry ⁦@Number10cat⁩ the star of Downing St Boris has always been a side show !! pic.twitter.com/KYuYcN43hS — PoliticalPics (@PoliticalPics) 6 de junio de 2022

Se codea diariamente con los reporteros pero también con políticos de la talla de Barack Obama o Trump, con quien ha sido fotografiado. Los periodistas especializados en política de Londres están acostumbrados a su presencia y para Larry ellos también son parte de su manada del día a día (muestra de ello son las imágenes de sus redes sociales). Larry es todo un influencer que se ha ganado al 100% de los potenciales votantes sin importar el partido.