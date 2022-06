Puede parecer imposible que un gato doméstico sobreviva a 46 minutos de lavado y centrifugado en la lavadora y, desgraciadamente, no es un accidente poco común que los felinos domésticos se cuelen dentro y pueda ocurrir una desgracia. Esto último (y lo primero) fue lo que le ocurrió a Kitty, una gata persa que decidió adentrarse en las entrañas de este electrodoméstico sin que sus dueños se dieran cuenta. Fueron 46 minutos entre lavado y centrifugado en los que esta gata persa estuvo dando vueltas luchando por su vida y, milagrosamente, sobrevivió. El suceso, ocurrió hace apenas dos semanas, en plena ola de calor y lo dio a conocer el medio local Cordópolis.

Al parecer, Kitty, que comparte casa con su dueña humana Estrella, sus dos hijas y otro gato persa llamado Copito, estuvo buscando el lugar más fresco de la casa para resguardarse del calor: la temperatura en Córdoba rozaba los 47º para cuando ocurrió el suceso. Fue entonces cuando Estrella puso a lavar algunos trapos y un par de zapatillas sin darse cuenta que la gata estaba en el interior del tambor de la lavadora.

La traumática experiencia de Kitty comenzó con un simple "iniciar el lavado" y nadie se dio cuenta hasta que la hija de Estrella recogió la colada, a los 46 minutos. Nada más abrir el tambor de la lavadora vio como la gata persa salía corriendo del interior, asustada.

El programa corto a 30 grados con centrifugado para prendas delicadas impidieron que el accidente le costara la vida a la felina.

Según sus dueñas, para acceder a la lavadora Kitty tuvo que, primero, acceder al cuarto de la lavadora y después encontrar la puerta de esta abierta, que, según aseguran, suele estar cerrada. "Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido... yo no lo sé", aseguro Estrella a un medio local.

Tras el casi-accidente llevaron a Kitty al veterinario: se encontraba bien, con cierta dificultad respiratoria y un problema en los ojos que se resolvió con observación y antibiótico. Su veterinario calificó el suceso de "un milagro" y en redes sociales el caso empezó a conocerse como el de "la gata centrífuga". Una casi desgracia y una suerte para la felina que, por cierto, no volvió a asomarse al cuarto de la lavadora nunca más.