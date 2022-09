Antes de comenzar, es muy importante entender que no existe un gato verdaderamente hipoalergénico o gatos que no den alergia. Esto es, probablemente, porque diferentes personas son alérgicas a diferentes cosas, por lo que algunos gatos que desencadenan tus alergias podrían no afectar a otras personas.

El gato de Bengala La personalidad extrovertida y el hermoso pelaje de este gato exótico lo han hecho muy popular en los últimos tiempo. Y, además, se considera una raza de gato hipoalergénica. Esto se debe, probablemente, a que el gato de Bengala produce menos proteína Fel d 1 que muchas otras razas y, por lo tanto, tiran menos pelo. Se trata de una raza de gatos híbrida, resultante del cruce entre el gato leopardo (Prionailurus bengalensis) y el gato doméstico, con el objetivo de dar a estos gatos un aspecto similar al de los felinos salvajes exóticos tales como son los leopardos o los ocelotes. Este ADN le confiere algunas características heredadas como su gusto por el agua, su territorialidad y su fuerza. 2.- El Gato Cornish Rex y Devon Rex Al igual que el gato de Bengala, estas razas de gatos con pelo rizado arrojan muy poco pelo. Además cuentan con personalidades enérgicas y juguetonas y son muy inteligentes y, a menudo, están dispuestas a realizar trucos. El Cornish Rex se ve más oriental en apariencia y solo tiene una capa inferior que difiere de la mayoría de los gatos que tienen tres capas de pelaje: el pelo protector superior, el pelo medio del toldo y el pelo inferior. Esto significa que esta raza de gato hipoalergénica es increíblemente suave. Por otro lado, el Devon Rex se parece más a un duendecillo travieso y tiene las tres capas de abrigo. Sus rizos parecen más suaves y más abiertos también. Ambas razas se consideran gatos hipoalergénicos y se dice que se sienten tan aterciopeladas como los conejos Rex (de ahí su nombre). 3. El Gato Ruso Azul El Ruso Azul es una de las razas de gato más conocidas en el mundo por su increíble belleza. Además, pertenecen a la lista de gatos que no dan alergia, ya que producen menos proteína Fel d 1. Con sus elegantes zancadas y sus brillantes ojos esmeralda, estos gatos son mascotas increíbles. 4.- El Gato Siberiano Aunque por su pelo largo y grueso, resistente a los climas más extremos, pueda parecernos lo contrario el Gato Siberiano es una de las razas de gatos que no dan alergia. El siberiano en realidad produce mucho menos proteína Fel d 1 que otras razas. Pero debes tener en cuenta que estos gatos requieren mucho mantenimiento cuando se trata de aseo. 5.- Gato Egipcio El gato Egipcio suele ser considerada la única raza de gato que no da alergia debido, principalmente, a su falta de pelaje. Esta falta de pelo viene acompañada también de falta de las proteínas que, generalmente, provocan las alergias y que se producen en la saliva. Los gatos Sphynx o esfinges tienen una alta probabilidad de desarrollar comportamientos dominantes con su dueño y pueden llegar a ser muy intensos. ¿Qué provoca las alergias a los gatos? Algunas personas son alérgicas al pelo del gato, mientras que otras tienen alergia al polvo doméstico que se transporta dentro del pelaje. Pero se cree que muchas personas son alérgicas a las proteínas "Fel d 1" que se encuentran en el pelo, la piel, la saliva y la caspa del gato (escamas secas de la piel). Todos los gatos producen esta proteína y los gatos machos en realidad producen más que las hembras, especialmente si no están castrados.