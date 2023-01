El 2023 marca el comienzo de una nueva era para los animales de España, ya que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado la Ley de Bienestar Animal. Este proyecto estrella busca garantizar la protección y el bienestar de los animales, poniendo fin a la negligencia y el maltrato.

La tramitación de la ley se ha llevado a cabo mediante la vía de urgencia, ya que se considera que es una cuestión de gran importancia para la sociedad. El debate parlamentario comenzó en octubre y se esperaba que antes de las Navidades ya estuviera aprobada y en vigor.

Sin embargo, el proceso ha sido complicado debido a las diferentes posturas políticas. El Partido Animalista PACMA convocó el pasado 8 de enero manifestaciones en 27 ciudades españolas para exigir la inclusión de los perros de caza en las coberturas legales, bajo el lema "Ningún perro fuera de la ley". A pesar de esto, la enmienda propuesta por el PSOE, que excluía a las rehalas y canes de labor cinegética, obtuvo el apoyo de otros partidos como el Partido Popular, Vox, PNV o Coalición Canaria.

La Organización Colegial de Veterinarios también ha mostrado su desacuerdo con la ley, argumentando que se basa en "conceptos abstractos" y no menciona a los veterinarios, lo que consideran un contrasentido. Sin embargo, estas críticas no han frenado el avance de la Ley Animal.

La ley incluye una serie de medidas para garantizar la protección de los animales, incluyendo sanciones para aquellos que violen las normas y sistemas de inspección para asegurar que se cumplan las normas. También se establecerán programas de educación para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y cuidado.

Es importante destacar que esta ley no solo se centra en la protección de los animales de compañía, sino también en los animales de granja, de labor, de zoológicos y acuarios, así como en los animales utilizados en espectáculos y en la investigación.

Con todo, la fecha de entrada en vigor aún no ha sido determinada, y no es de extrañar, teniendo en cuenta la situación de bloqueo parlamentario en la que se encuentra. El 2023 es un año de elecciones y según el rumbo que esta tomando este asunto, no siempre un partido está dispuesto a asumir un coste político si este es evitable.