Es muy posible que si has adoptado alguna vez un perro cachorro habrás escuchado eso de "es de raza pequeña, no va a crecer mucho" y, pasado el tiempo, te has llevado la sorpresa de tener un mastín en casa. Y es que para muchos dueños de mascotas, sobre todo las que viven en pisos pequeños, es muy importante saber el tamaño que alcanzará un perro cuando crezca. Pero hay una forma de saber cómo de grande será tu perro: conocer hasta qué edad crecen los perros. Así podrás hacerte una idea del tamaño que alcanzará tu perro cuando sea adulto.