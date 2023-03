¡Ya es oficial! Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la tan esperada Ley de Bienestar Animal. Con esta nueva ley se busca dotar de derechos a los animales domésticos y salvajes en cautividad. Además, se ha establecido un listado positivo de animales que se pueden tener en casa. La iniciativa tiene como objetivo regular qué animales podrán ser de compañía y prohibir la tenencia de especies no incluidas en la ley.

Lista de animales que puedes tener como mascotas con la nueva Ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal tiene como principal novedad un listado positivo de animales que se pueden tener en casa como mascotas. Este listado será de carácter estatal y se actualizará de forma permanente por el departamento ministerial competente. Además, contará con un grupo de listados de animales silvestres tanto vertebrados como invertebrados.

La nueva ley incluye perros, gatos, hurones, aves de cetrería y los animales de acuariofilia no incluidos en el catálogo de especies exóticas invasoras ni de especies silvestres protegidas. No obstante, esta no es la lista final, el Gobierno tiene un plazo de 24 meses para aprobar un reglamento en el que se especifiquen los animales silvestres que también pueden formar parte de esta lista. Además, también se incluyen todos los animales que se consideren domésticos en la Ley 8/2003 de Sanidad Animal.

El Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales será el encargado de resolver las distintas solicitudes de inclusión o exclusión de animales en esta lista. Con la Ley de Bienestar Animal, se busca proteger a las especies animales y evitar su tenencia en condiciones inadecuadas.

Esta ley ha sido muy esperada por organizaciones y protectoras de animales que han luchado por años por el reconocimiento de los derechos y bienestar animal en España. Además, es una oportunidad para que los dueños de mascotas conozcan la regulación de la tenencia de animales domésticos y se concienticen sobre la importancia de su cuidado y protección.

La ley también incluye medidas para combatir el abandono y el maltrato animal. Entre las medidas se encuentran la creación de un registro de animales de compañía, la obligatoriedad de la identificación electrónica de perros, gatos y hurones y la prohibición de espectáculos con animales salvajes en circos. También se han establecido sanciones económicas que pueden llegar hasta los 100.000 euros por infracciones graves.

Con esta ley, se busca garantizar el bienestar animal y sancionar a aquellos que no cumplan con las regulaciones establecidas. ¡Es hora de proteger a nuestros amigos peludos!