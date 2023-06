Si hay concursos de todo y para todo, no podía faltar el del perro más desagradable, deforme y hasta repugnante del mundo. El evento no es nuevo. De hecho, suma ya más de 20 ediciones. Eso sí, no quiere hacer mofa de esos canes. Todo lo contrario, pretende inspirar amor por estos animales y, en especial, por los abandonados y rescatados. De esta manera, este viernes se celebró en Estados Unidos el certamen de perros más feos de 2023 y Scooter fue coronado ganador.