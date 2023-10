La idea de tener una 'Seguridad Social' para animales ya viene de lejos, dado que los gastos del veterinario son muy altos, y existen dueños que no pueden hacer frente a estos cuidados. Además, cuidar de un perro o un gato supone muchas preocupaciones por las que no estamos dispuestos a pasar, ya que la falta de ayudas hace que las personas no den este importante paso. Sin embargo, el gobierno ha lanzado un programa para comprometerse con la salud de tu mascota.

Los datos muestran que, actualmente, la mitad de los hogares españoles tienen animales domésticos entre los que destacan los perros y los gatos. En los últimos años, esta cifra ha aumentado notablemente y con nosotros ya viven 10 millones de canes y cinco millones de felinos. Su mantenimiento es bastante costoso, ya que se calcula que un perro tiene unos gastos mensuales de entre 100 y 500 euros. Este rango tan amplio se debe a que, al igual que las personas, ellos comen, tienen que ir a la peluquería y también enferman. Después de la aprobación de la nueva ley de bienestar animal, los dueños de mascotas han conseguido muchos beneficios que antes no tenían y que les hará más fácil su día a día. También, hace unos años se puso en marcha un programa de ayudas veterinarias que pocos conocen y de las cuales te puedes beneficiar si cumples unos requisitos. La ley de animales entra en vigor: gatos esterilizados por obligación y perros no más de un día solos ¿Qué es #Mejoresamigos? En 2016, nació el programa #Mejoresamigos impulsado por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) con el fin de "hacer visible y proteger el vínculo que se establece entre personas y animales en situación de vulnerabilidad en España", según dice la FAADA en su propia web. A lo largo de sus años de vida ha sufrido modificaciones y se han añadido nuevos aspectos para incluir más situaciones. Ahora se encarga de: Ofrecer asistencia veterinaria gratuita a los animales de las personas que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad.

a los animales de las personas que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad. Asesorar y acompañar a los Servicios Sociales municipales en la gestión de los casos de personas que conviven con animales.

municipales en la gestión de los casos de personas que conviven con animales. Ofrecer herramientas y formación a los profesionale s que acompañan a las personas con animales de compañía en situación de vulnerabilidad.

s que acompañan a las personas con animales de compañía en situación de vulnerabilidad. Acompañamiento técnico/legal y protocolos en acceso a recursos residenciales. El programa tiene por objeto cubrir todas las actuaciones veterinarias que requiera cada animal para garantizar su salud física y emocional. Entre sus actuaciones principales está la vacunación, identificación, esterilización, desparasitación, eutanasia justificada e incineración de las mascotas. ¿Quiénes pueden acceder al programa? El Ministerio de Asuntos Sociales lo deja muy claro: "El programa ofrece soporte a la persona o familia atendida que no se ve obligada a escoger entre su animal y una mejora en su vida, a la vez que acompaña a los profesionales de los servicios sociales de las entidades locales y de otras administraciones, facilitándoles información técnica - jurídica y herramientas para conseguir una gestión adecuada de los casos de las personas usuarias que van acompañadas de animales". En él están incluidas todas las mascotas de personas en situación vulnerable. Sus destinatarios son los siguientes: Personas con animales en situación de sin techo.

Personas con animales en situación de carencia de hogar.

Víctimas de violencia de género con animales (que no estén aún acogidas por el programa Viopet).

Personas con animales que residen en infraviviendas.

Personas mayores con pensiones mínimas que conviven con un animal.

Personas con animales que, aun teniendo hogar, viven en situación de vulnerabilidad económica. Para poder solicitarla debes acudir a las oficinas de derechos sociales de tu localidad, o una persona encargada de esto puede dar a conocer tu caso a través de un formulario en la web del Ministerio.