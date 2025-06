¿Tienes derecho a pedir un permiso laboral para ir al veterinario o cuidar de tu mascota? Esto es lo que dice la ley

Las mascotas se convierten en un miembro más de la familia, por ese motivo, cuando se ponen enfermas o tiene algún problema, nos gustaría poder acompañarlas y pasar tiempo con ellas durante su recuperación al igual que lo haríamos si le ocurriera algo a alguien cercano. El problema es que las obligaciones laborales nos lo suelen impedir, pero, ¿es posible pedir algún tipo de permiso si nos encontramos en esta tesitura?

Si en alguna ocasión te has encontrado con la dificultad de conciliar el trabajo con el cuidado de tu mascota, debes saber que la Ley de Bienestar Animal no incorporó permisos laborales retribuidos para que los empleados puedan ausentarse de sus puestos. Esto quiere decir que en caso de enfermedad, asistencia a consulta veterinaria o intervención quirúrgica, el Estatuto de los Trabajadores no contempla ningún derecho al que acogerse. Lo que sí está ocurriendo es que empresas con políticas 'pet friendly' han implementado permisos especiales dentro de sus planes de conciliación laboral.

En caso de tu empresa no sea de este tipo, lo que se podría hacer será plantear la reorganización de la jornada para conseguir un hueco o el teletrabajo. Si esto no fuera posible, el trabajador tendría que recurrir a consumir días de asuntos propios o de vacaciones para poder atender las necesidades de su mascota.

En el caso de que tu animal fallezca, no se contempla el derecho de ausentarse unos días como ocurre con los familiares cercanos. En este caso, dependería de la empresa y de lo que se establezca en sus convenios o políticas internas.