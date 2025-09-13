Alan Peiró, adiestrador canino: “Para ganarse la confianza de un perro, la mano debe ir siempre hacia abajo”
Una recomendación clave cuando se trata de animales que no conocemos o que muestran señales de nerviosismo
Johanna Betancor Galindo
Saludar a un perro parece un gesto sencillo, pero hacerlo de manera inadecuada puede generar miedo, estrés e incluso una reacción defensiva. El adiestrador canino Alan Peiró lo resume de forma clara: “No todos los perros quieren que los acaricies, y mucho menos que les pongas la mano directamente sobre la cabeza”.
Peiró insiste en que hay que ponerse en el lugar del animal: “Si alguien se acerca a ti para saludarte y, en vez de darte la mano a la altura del pecho, coloca la palma sobre tu cabeza, tu reacción inmediata será de desconfianza. Con los perros pasa exactamente lo mismo”.
La primera regla, explica, es respetar el espacio y observar el lenguaje corporal. Orejas hacia atrás, gruñidos suaves o movimientos nerviosos son señales que indican que el animal no está cómodo. En esos casos, lo mejor es esperar y no forzar el contacto.
El experto propone un sencillo truco para el primer acercamiento: “Para saludar a un perro, lo ideal es ofrecer la mano con la palma hacia abajo y siempre por debajo del hocico. De esa manera, el perro puede oler y reconocer sin sentirse invadido”.
Una vez ha olfateado y muestra calma, entonces sí podemos darle la vuelta a la mano y acariciarlo suavemente por el cuello. “Si está tranquilo y relajado, incluso podemos tocarle la cara o las orejas”, añade.
El consejo de Peiró, difundido en redes, ya acumula miles de reacciones de usuarios sorprendidos. “Siempre había hecho eso sin saber que tenía un significado”, comenta una internauta. Otro señala: “Creía que el perro ya te olía desde lejos, no sabía que había que ofrecerle la mano”.
No se trata de imponer nuestro afecto, sino de permitir que el animal marque los tiempos del contacto. Un gesto tan sencillo como colocar bien la mano puede marcar la diferencia entre una caricia tranquila y una mala experiencia.
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
- Rally en Torrevieja: dos turistas hacen 'explotar' los radares