Novedad para los propietarios de mascotas: la UE obligará a nuevas medidas que afectan a perros y gatos
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han acordado un primer reglamento que afecta a perros y gatos en los países de la unión
Luis Alloza
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han dado un paso histórico. Tras meses de duras negociaciones, han acordado el primer reglamento común de bienestar y trazabilidad de perros y gatos de la UE que regulará "la cría, venta, alojamiento, cuidado e importación/exportación de perros y gatos en toda la Unión Europea".
La norma, que entrará en vigor a partir de 2028 según lo establecido en el acuerdo, busca establecer unos mínimos comunes en todos los países miembros de la Unión para avanzar en el bienestar animal y "mejorar" la trazabilidad de estos animales de compañía.
¿Qué cambia?
El acuerdo impone la obligatoriedad de que todos los perros y gatos estén correctamente identificados con microchip, esto incluye a los animales vendidos, adoptados o cedidos -por criadores, tiendas, refugios o plataformas online-, que además del chip deberán estar registrados en bases de datos nacionales que sean interoperables.
A los perros y gatos que procedentes desde fuera de la UE también deberá ponérsele el microchip antes de entrar en la UE y, una vez dentro de sus fronteras, "registrarse en una base de datos nacional dentro de un plazo breve".
La intención de la Unión Europea es que la nueva ley entre en vigor a partir del año 2028, ya que hasta ahora solo se trata de un acuerdo provisional. Una vez que se produzca, criadores, vendedores y refugios tendrán un plazo de 4 años para adaptarse a las nueva norma. Para los particulares, el periodo será más amplio: 10 años para perros y 15 años para gatos.
En el caso de España ya existe desde 2023 la ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales que regula la protección, tenencia responsable y el bienestar de los animales de compañía y otros animales bajo custodia y en la que ya se incluía la obligatoriedad del microchip en nuestras mascotas.
