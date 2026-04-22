La Unión Europea pone desde hoy nuevos límites a los viajes con mascotas y refuerza el control a perros, gatos y hurones

Viajar con mascota dentro de la Unión Europea cambia desde este miércoles, aunque no tanto en lo esencial como en la letra pequeña que puede acabar marcando la diferencia en un control. La Comisión Europea ha actualizado las reglas para los desplazamientos sin fines comerciales de perros, gatos y hurones con el objetivo de alinearlas con la nueva Ley de Sanidad Animal de la UE y hacer más claro el marco tanto para los dueños como para las autoridades nacionales. Las nuevas normas sustituyen a las anteriores desde este 22 de abril de 2026.

La novedad más llamativa para el lector es muy concreta: el máximo de animales que pueden desplazarse con carácter no comercial es de cinco en un solo vehículo. Si se supera ese número y no se cumplen las excepciones previstas, el viaje deja de tratarse como un simple desplazamiento particular y pasa a quedar sujeto a las condiciones sanitarias aplicables a movimientos comerciales dentro de la UE.

Ese matiz importa más de lo que parece. Porque mucha gente sigue pensando que las normas de viaje con mascota se resumen en “microchip y vacuna”, cuando en realidad Bruselas está afinando cada vez más la trazabilidad, la documentación y los supuestos en los que un traslado se considera realmente privado y no encubre otra actividad.

Qué cambia exactamente

La Comisión Europea explica que las reglas actualizadas se aplican a los movimientos no comerciales de perros, gatos y hurones y que buscan mantener un marco coherente de prevención de enfermedades, especialmente frente a riesgos como la rabia. La base legal pasa a ser el Reglamento Delegado (UE) 2026/131, que desarrolla la Ley de Sanidad Animal de la UE para este tipo de desplazamientos.

En la práctica, para viajar de un país de la UE a otro con un perro, un gato o un hurón siguen siendo obligatorios varios elementos básicos: que el animal viaje con su propietario y bajo su responsabilidad directa, que esté identificado con microchip, que tenga la vacunación antirrábica al día y que vaya acompañado de su pasaporte y de una declaración escrita sobre el carácter no comercial del desplazamiento.

Nuevas normas de la UE para las mascotas / Pixabay

También se mantienen las excepciones ya conocidas para superar el umbral de cinco animales, pero solo en supuestos muy concretos: competiciones, exposiciones o eventos deportivos, siempre que haya prueba documental, que los animales estén registrados para ese evento y que tengan más de seis meses.

El límite de cinco no es nuevo en el fondo, pero ahora queda más integrado en la nueva norma

El tope de cinco animales no aparece como una ocurrencia completamente nueva de Bruselas, sino como una regla que la UE mantiene e integra dentro del nuevo marco sanitario. La propia Comisión recoge ya ese límite en la información oficial sobre viajes no comerciales dentro de la Unión.

La diferencia es que ahora todo queda reordenado bajo la nueva arquitectura legal que sustituye al antiguo reglamento de mascotas y adapta estas reglas a la Ley de Sanidad Animal. Bruselas presenta el cambio más como una actualización y aclaración que como una revolución para los viajeros.

Qué pasa si la mascota llega desde fuera de la UE

Otra de las claves de la reforma está en los animales que proceden de terceros países. La Comisión recuerda que los perros, gatos y hurones que entren en la UE desde fuera del bloque deben cumplir requisitos específicos, y en muchos casos pasar por un punto de entrada de viajeros donde se realizan controles documentales y de identidad.

Además, los animales que entren en la UE desde terceros países deben venir de países o territorios autorizados y, en determinados casos, someterse a una prueba de anticuerpos de rabia. La Comisión señala que el Reglamento Delegado 2026/131 incluye la lista de países desde los que se puede entrar sin necesidad de esa prueba, mientras que para otros orígenes sí será obligatoria.

La lectura práctica es clara: si el viaje empieza fuera de la UE, la documentación importa todavía más. No basta con “llevar los papeles”; hay que comprobar qué exige exactamente la normativa según el país de origen.

Nuevos pasaportes y certificados, pero no todos desde hoy

Aunque el nuevo marco se aplica desde este 22 de abril de 2026, no todos los cambios documentales entran en vigor de golpe. La Comisión adoptó también el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/705, que fija los nuevos modelos de documentos de identificación y declaraciones para estos desplazamientos.

En la información oficial de la Comisión sobre viajes dentro de la UE ya aparece el nuevo modelo de pasaporte vinculado a ese reglamento de ejecución, así como los modelos de declaraciones para acreditar el carácter no comercial del movimiento.

Un hurón de patas negras, especie muy amenazada / Agencias

No todo cambiará de golpe: aunque la mayor parte de las nuevas reglas entra en vigor este miércoles, algunos cambios en certificados sanitarios y pasaportes para mascotas se aplicarán de forma progresiva.

Lo que no cambia: microchip, rabia y pasaporte siguen siendo la base

Más allá del ruido sobre el límite de cinco animales, hay algo que sigue igual para la mayoría de los dueños: el núcleo del viaje legal dentro de la UE continúa descansando en tres pilares muy conocidos.

El primero es la identificación del animal. El segundo, la vacunación frente a la rabia con los plazos exigidos por la normativa. Y el tercero, llevar el pasaporte del animal correctamente cumplimentado por un veterinario autorizado.

En el caso de determinados destinos, además, los perros deben recibir tratamiento frente al parásito Echinococcus multilocularis antes de entrar en países como Finlandia, Irlanda, Malta, Irlanda del Norte o Noruega, dentro de los plazos fijados por la UE.

Lo que debería hacer cualquier dueño antes de viajar

La actualización de Bruselas deja una enseñanza práctica bastante sencilla: antes de moverse con un animal, especialmente si el viaje implica cruzar fronteras, conviene revisar cinco cosas.

Primero, que el animal está correctamente identificado con microchip. Segundo, que la vacuna contra la rabia sigue siendo válida. Tercero, que el pasaporte o, si procede, el certificado sanitario está en regla. Cuarto, que el número de animales no supera el umbral permitido para un viaje no comercial. Y quinto, que si el viaje arranca o pasa por un país de fuera de la UE, se ha revisado el régimen específico para ese origen.

En otras palabras: Bruselas no está prohibiendo viajar con mascotas ni endureciendo de forma radical la vida del dueño medio. Lo que está haciendo es cerrar mejor las grietas de un sistema donde la salud animal, la trazabilidad y el control fronterizo pesan cada vez más. Y eso significa que quien viaje preparado apenas notará el cambio, pero quien improvise puede encontrarse con más problemas que antes.