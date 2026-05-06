La raza de perro que está de moda en España no es la que muchos imaginan: repite como la más popular de cara a 2026

Elegir perro por moda puede ser un error, pero los datos dejan una fotografía muy clara de qué razas están marcando tendencia en España. Y la primera sorpresa llega al mirar el ranking oficial: la raza más registrada no es el Bulldog Francés, ni el Golden Retriever, ni ninguno de los perros pequeños que más se ven en las grandes ciudades.

Según la última actualización del Libro de Orígenes Español y del Registro de Razas Caninas de la Real Sociedad Canina de España, el Setter Inglés se ha situado de nuevo como la raza canina más popular en España en 2024. El listado cifra en más de 45.000 los perros de raza inscritos durante el último año y sitúa en el podio al Setter Inglés, el Caniche y el Teckel.

El dato tiene especial interés de cara a 2026 porque confirma una doble tendencia. Por un lado, los perros pequeños siguen teniendo un gran peso en España, un país donde buena parte de la población vive en pisos. Por otro, la RSCE detecta también un ligero aumento de registros de perros de pastoreo o de caza, razas generalmente más grandes y vinculadas a entornos rurales o a dueños con más espacio y actividad diaria.

El Setter Inglés es una de las razas de perros de moda entre los españoles / INFORMACIÓN

El Setter Inglés vuelve a ser el perro más registrado en España

El Setter Inglés repite como la raza más demandada en los registros oficiales, como ya ocurrió en 2022 y 2023. La RSCE lo define como “un clásico entre los aficionados a las pruebas de campo con perros de caza”, aunque también subraya que es un perro muy popular entre familias por su carácter amistoso y afable. En 2024 alcanzó las 3.455 inscripciones.

Su caso es llamativo porque en España e Italia sigue siendo una raza muy apreciada, mientras que en su país de origen atraviesa una situación más delicada. Es, además, un perro que necesita actividad, estímulo y tiempo al aire libre, por lo que no debería elegirse solo por su popularidad.

Un caniche durante un paseo, una de las razas de perro más populares en España. / INFORMACIÓN

Caniche y Teckel completan el podio

El segundo puesto lo ocupa el Caniche, que repite posición y es una de las pocas razas de perro que ha aumentado sus inscripciones respecto al año anterior. En 2024 registró 3.133 ejemplares, frente a los 2.956 de 2023. Aunque hoy se asocia sobre todo a la vida familiar y urbana, la RSCE recuerda una faceta menos conocida: históricamente también fue un perro de caza, y sus característicos pompones tenían una función práctica para proteger zonas sensibles del frío y del agua.

Su éxito actual se explica por su inteligencia, su carácter agradable y su buena adaptación a la vida en ciudad, especialmente en hogares donde se busca un perro sociable, manejable y muy unido a sus dueños.

El tercer puesto es para el Teckel, también conocido como Dachshund o Perro Salchicha. Es una de las razas que más ha crecido: pasó de 2.649 inscripciones en 2023 a 2.967 en 2024. Su auge encaja con la tendencia urbana de perros pequeños, con mucha personalidad y fáciles de ver en pisos, aunque no siempre tan sencillos de educar como puede parecer por su tamaño.

Seleccionado originalmente para la caza en madrigueras, el Teckel conserva un olfato muy desarrollado y un temperamento marcado. La RSCE lo describe como un animal amistoso, equilibrado y ni miedoso ni agresivo.

La raza de perro que está de moda entre los españoles: el pastor alemán / INFORMACIÓN

Pastor Alemán y Golden Retriever cierran el top 5

El Pastor Alemán sube posiciones y pasa de la quinta a la cuarta plaza, con 2.100 inscripciones en 2024. Aunque cae en número respecto al año anterior, sigue siendo una de las razas más reconocibles y polivalentes: ha trabajado en pastoreo, labores militares y policiales, terapia, asistencia y como perro guía.

La RSCE destaca de él su temperamento equilibrado, su valentía y su disposición a complacer. Es un perro muy vinculado a su familia, pero también exigente: necesita educación, ejercicio y una convivencia estructurada.

En quinta posición aparece el Golden Retriever, con 1.894 inscripciones, por debajo de las 2.322 del año anterior. Pese a ese descenso, sigue siendo una de las razas de perro más buscadas por familias gracias a su carácter afable, bondadoso y confiado. Su origen está en Escocia, donde fue seleccionado para recuperar aves durante la caza en zonas de agua.

El Golden Retriever es una de las razas de perros de moda entre los españoles / INFORMACIÓN

El perro de moda no siempre es el más registrado

La clave está en no confundir conceptos. El ranking de la RSCE mide perros de raza inscritos oficialmente en el LOE/RRC, no todos los perros que viven en hogares españoles. Por eso puede sorprender que el Setter Inglés lidere la lista mientras en las calles de las grandes ciudades resultan más visibles perros como el Bulldog Francés, el Caniche, el Teckel o distintos cruces y mestizos.

De cara a 2026, la lectura es clara: España sigue apostando por perros de compañía adaptados al hogar, pero los registros oficiales mantienen un peso importante de razas de caza, campo y trabajo. Antes de elegir una, conviene mirar más allá de la moda: espacio disponible, tiempo para paseos, carácter del animal, gastos veterinarios, educación y cuidados.

Porque una raza puede estar en tendencia, pero un perro no es una tendencia. Es una responsabilidad para muchos años.