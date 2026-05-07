Las razas de perros más feos del mundo que demuestran que la belleza está en el interior

Cuando pensamos en perros, solemos imaginar caritas tiernas y pelajes sedosos. Pero algunas razas rompen los estándares de belleza y aun así conquistan a familias de todo el mundo, ya se sabe que siempre hay un roto para un descosido. Lo que algunos llaman “feo” se convierte en un rasgo entrañable: arrugas profundas, ojos saltones, dentaduras irregulares o falta de pelo crean perros inconfundibles y llenos de personalidad.

En este artículo exploramos los perros más feos y queridos, con historias de ganadores recientes del World’s Ugliest Dog Contest y las razas que siempre destacan por su aspecto inusual.

Ganadores recientes del World’s Ugliest Dog Contest

Petunia (2025): Bulldog francés

Petunia, de 2 años, fue rescatada de un criadero poco ético y coronada como la perra más fea del mundo en Sonoma County, California. Completamente lampiña y con un físico que los jueces compararon con un pequeño hipopótamo, Petunia demuestra que la fealdad puede ser adorable y entrañable, y que la adopción transforma vidas.

Wild Thang (2024): Pequinés

Este pequinés de 8 años ganó tras su quinto intento. Sobreviviente de distemper, su lengua siempre cuelga y su pierna se mueve continuamente, lo que lo convierte en un ejemplo de resiliencia y ternura. Su pelaje alborotado y cara inconfundible lo hacen icónico entre los amantes de los perros poco convencionales.

Scooter (2023): Crestado Chino

El perro sin pelo ganador en 2023, Scooter, destaca por sus mechones desordenados y su expresión única. Su aspecto extraño y simpático lo ha convertido en un favorito recurrente, demostrando que la rareza física no impide que un perro sea querido y sociable.

Razas que destacan por su “fealdad adorable”

Crestado Chino

El Crestado chino es una raza de perro pequeño que nada tiene que ver con la imagen que muchos tienen de una mascota ideal. Este perro se caracteriza por no tener pelo, excepto por algunos mechones en la cabeza, las patas y la cola. A pesar de su apariencia, el Crestado chino es un compañero alegre, juguetón y muy extrovertido. Esta raza de perro pequeño fue el resultado de diferentes cruces por parte de los antiguos chinos de la época de la dinastía Han.

Crestado Chino: una de las raza de perros pequeños más feos del mundo / FREEPIK

Xoloitzcuintle

El Xoloitzcuintle es otra raza de perro pequeño que se encuentra en la lista de los más feos. A diferencia del Crestado chino, estos perros carecen por completo de pelo y son de tamaño mediano. Los perros de esta raza suelen ser tranquilos, aunque permanecen alerta de lo que sucede en su entorno. En el trato con sus dueños se muestran sociables y muy cercanos. Se cree que fueron empleados como cazadores por los nativos centro y sudamericanos.

Xoloitzcuintle: una de las razas de perros pequeños más feos del mundo / FREEPIK

Affenpinscher

El Affenpinscher es una raza de perro pequeño que se caracteriza por su particular expresión de ojos brillantes. Estos perros son pequeños, con un sospechoso parecido a los Ewoks de Star Wars, tienen el pelo negro y áspero y una personalidad inquieta y revoltosa. Suelen ladrar y sentirse irascibles con los desconocidos, pero con sus dueños se desharán en cariños.

Affenpinscher: las razas de perros pequeños más feos del mundo / Ida Damkilde

Pequinés

El Pequinés es una raza de perro pequeño que se originó en China. Aunque su tamaño es pequeño, su cantidad de pelo es inversamente proporcional. El carácter de estos perros tiende a ser muy familiar, terco y leal. Además, son desconfiados, por lo que alertarán ante cualquier ruido.

Pequinés: una de las razas de perros pequeños más feas del mundo / FREEPIK

Bedlington Terrier

El Bedlington Terrier es una raza de perro pequeño que recibe su nombre en honor a Bedlington, un pueblo minero ubicado en el condado de Northumberland, en Inglaterra. Aunque muchas personas consideran su aspecto como adorable, su gran similitud con las ovejas lo lleva constantemente a ocupar un lugar en el top de razas de perros feos. Fue criado principalmente como cazador de roedores y animales pequeños, pero después pasó a formar parte de algunos hogares elitistas de la región gracias a su comportamiento refinado.

Bedlington Terrier: una de las razas de perros pequeños más feas del mundo.

Grifón de Bruselas

Continuando con la lista de razas de perros pequeños más feas del mundo, encontramos al Grifón de Bruselas. Con un aspecto parecido al carlino, pero con pelo más largo, su rostro es lo primero que llama la atención, especialmente cuando sus dientes quedan a la vista. A pesar de ser pequeños, son matones, lo que los convierte en una opción no tan recomendada para hogares con niños. Estos perros necesitan mucha atención y actividad para mantener su carácter equilibrado.

Grifón de Bruselas: una de las razas de perros pequeños más feos del mundo / Ger Dekker

Carlino

El carlino, también conocido como pug, es una de las razas de perros pequeños más reconocidas por su singular apariencia. Su pelaje arrugado y su cara chatita lo hacen muy peculiar y, a pesar de que algunos puedan considerarlo feo, muchos lo encuentran adorable. Estos perros tienen una personalidad extrovertida y vivaracha, además de ser muy apegados a sus dueños. Sin embargo, debido a su morfología, el carlino puede tener problemas de salud que requieren atención especializada.

Carlino: una de las razas de perros pequeños más feos del mundo / INFORMACIÓN

Razas de perro que requieren cuidados especiales según los expertos

Algunas razas consideradas “feas” requieren atención adicional debido a sus características físicas particulares. Estos cuidados son esenciales para garantizar su bienestar y prevenir problemas de salud asociados:

Problemas respiratorios: Común en carlinos, Bulldogs franceses y otras razas braquicéfalas (con hocico corto). Estos perros pueden sufrir dificultad para respirar, intolerancia al calor o ronquidos excesivos . Es recomendable mantenerlos en ambientes frescos, evitar ejercicio intenso en verano y consultar al veterinario ante cualquier signo de fatiga respiratoria.

Común en carlinos, Bulldogs franceses y otras razas braquicéfalas (con hocico corto). Estos perros pueden sufrir . Es recomendable mantenerlos en ambientes frescos, evitar ejercicio intenso en verano y consultar al veterinario ante cualquier signo de fatiga respiratoria. Cuidados dermatológicos frecuentes: Las razas sin pelo o con pliegues profundos, como el Shar Pei o Xoloitzcuintle, requieren higiene regular de la piel y revisión de irritaciones o infecciones . Los baños suaves, cremas específicas y limpieza de pliegues previenen problemas dermatológicos que podrían volverse graves si se descuidan.

Las razas sin pelo o con pliegues profundos, como el Shar Pei o Xoloitzcuintle, requieren . Los baños suaves, cremas específicas y limpieza de pliegues previenen problemas dermatológicos que podrían volverse graves si se descuidan. Revisiones veterinarias periódicas: Debido a sus rasgos físicos particulares, estas razas pueden desarrollar problemas dentales, oculares o articulares. Visitas regulares al veterinario permiten detectar y tratar a tiempo cualquier complicación, garantizando que el perro mantenga calidad de vida y movilidad adecuada.

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La belleza de lo diferente

Estas razas de perro nos enseñan que la belleza no lo es todo. Sus rasgos inusuales son su sello de identidad, y su personalidad única las hace entrañables. Al final, un perro “feo” puede ser tan especial, divertido y querido como cualquier otro, y muchas veces es precisamente su rareza la que lo hace inolvidable.