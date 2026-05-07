Una de las serpientes más raras del planeta está en Benidorm: el “fantasma verde de Gunalen” llega por primera vez a Europa

Terra Natura Benidorm acaba de conseguir algo sin precedentes en Europa: incorporar a sus instalaciones a la Trimeresurus gunaleni, una de las serpientes más raras y desconocidas del mundo, apodada “el fantasma verde de Gunalen”. Esta víbora venenosa, descubierta científicamente en 2014 y originaria de las selvas de Sumatra (Indonesia), no se encontraba registrada en zoológicos europeos ni internacionales, lo que convierte su llegada en un hecho casi único a nivel mundial.

La Trimeresurus gunaleni, conocida como el “fantasma verde de Gunalen”, exhibida en Terra Natura Benidorm, una de las serpientes más raras del mundo. / Terra Natura Benidorm

Terra Natura Benidorm estrena el fantasma verde

Hace aproximadamente mes y medio, el parque recibió una pareja juvenil procedente del Centro Nacional de Animales Venenosos (CNAV). Durante este tiempo, los ejemplares han permanecido en cuarentena bajo estrictos controles veterinarios, ambientales y nutricionales para garantizar su salud y adaptación. Actualmente, el macho ya se encuentra en exposición, ofreciendo a los visitantes y a los investigadores la oportunidad de observar de cerca una especie que en su hábitat natural es prácticamente invisible.

“La incorporación de esta especie nos permitirá profundizar en aspectos clave de su biología, comportamiento y veneno, contribuyendo a generar información valiosa que puede tener aplicaciones tanto en conservación como en el ámbito biomédico”, explica David Martí, responsable de herpetología de Terra Natura.

Características únicas de la especie

El fantasma verde de Gunalen destaca por su color verde lima con matices azulados y por su extraordinario camuflaje, que la hace casi imperceptible entre la vegetación. Su nombre rinde homenaje al herpetólogo indonesio Danny Gunalen, que participó en su identificación.

Entre sus rasgos más singulares se encuentra la reproducción ovípara, algo poco común en su género, mayoritariamente ovovivíparo. Además, presenta un comportamiento discreto y hábitos nocturnos o crepusculares, lo que dificulta su observación en libertad y aumenta su valor científico y educativo.

Cara a cara con la Trimeresurus gunaleni en Benidorm: una oportunidad única de ver una serpiente extremadamente rara. / Terra Natura Benidorm

Estudio del veneno y conservación en Benidorm

La incorporación de Trimeresurus gunaleni a Terra Natura abre oportunidades excepcionales para la investigación científica, especialmente en el estudio de su veneno hemotóxico, que podría tener aplicaciones biomédicas y en el desarrollo de antídotos. La presencia de una pareja también permite estudiar la reproducción en cautividad, clave para la conservación ex situ y para entender mejor su biología, comportamiento y hábitos naturales.

“El conocimiento de especies tan poco estudiadas como Trimeresurus gunaleni supone una oportunidad única para avanzar en la conservación de la biodiversidad y en la investigación biomédica”, añade Martí.

Un animal difícil de ver en libertad

El valor educativo de la incorporación de esta serpiente es igualmente notable. La Trimeresurus gunaleni es extremadamente difícil de observar en libertad, debido a su camuflaje y la escasez de registros en su entorno natural. Su exhibición permite a los visitantes acercarse a una realidad que normalmente permanece oculta, generando conciencia sobre la importancia de proteger especies desconocidas y su hábitat natural.

La Trimeresurus gunaleni, una víbora casi desconocida para la ciencia, se exhibe en Terra Natura Benidorm para educación y conservación. / Terra Natura Benidorm

Educación ambiental en acción

El parque ha integrado la especie en charlas educativas y actividades divulgativas, reforzando su compromiso con la educación ambiental. Los visitantes pueden aprender sobre biología, conservación y la importancia de la preservación de especies en peligro o poco estudiadas, convirtiendo la visita en una experiencia científica única.

Hito europeo desde Benidorm

Según los registros disponibles, no existen ejemplares de esta serpiente documentados de Trimeresurus gunaleni en zoológicos europeos ni internacionales, lo que hace de esta incorporación un hito global. Terra Natura Benidorm se posiciona así como un referente en investigación, conservación y divulgación científica.

El “fantasma verde de Gunalen” no es solo un espectáculo para la vista; es un recordatorio de que la naturaleza siempre guarda secretos, y que en Terra Natura Benidorm se puede aprender de ellos sin salir de la provincia.