¿Puedo viajar con mi perro en el transporte público de Alicante? Así son las normas del autobús urbano y el TRAM

Si vives en Alicante o estás de visita con tu perro, es normal preguntarse si puedes subirlo al autobús o al tranvía. La respuesta es sí, pero depende del tamaño del animal y de que se cumplan ciertas condiciones en el viaje que buscan proteger tanto a los animales como al resto de pasajeros.

Viajar con perro en autobuses de Alicante

En los autobuses urbanos, los únicos que pueden viajar sin restricciones son los perros lazarillos que acompañan a personas invidentes. “Deben llevar cadena e identificación sanitaria”, explican en la página web de Vectalia, subrayando la importancia de que los animales de asistencia estén correctamente identificados.

Para todos los demás animales, la norma es sencilla: viajar en transportín. “Pequeños perros, gatos o incluso hurones deben ir en un receptáculo seguro que evite que ensucien o incomoden a otros pasajeros”, indican desde la empresa. Pero, aunque cumplas todos los requisitos, el conductor tiene la última palabra y puede denegar el acceso si considera que el animal representa un riesgo o una molestia.

Jose Navarro

Viajar con tu perro en el TRAM de Alicante

En el caso del TRAM de Alicante, las reglas son similares, pero con matices importantes. Además de los perros de asistencia, los perros que acompañan a las fuerzas de seguridad tienen permitido el acceso. El resto de mascotas deben viajar dentro de transportines o jaulas, manteniéndose siempre bajo la responsabilidad de sus dueños.

Responsabilidad del propietario durante el viaje

El principio es claro: el propietario es responsable de la seguridad y el comportamiento de su mascota, evitando cualquier molestia o daño al resto de viajeros. “Es fundamental que el animal esté tranquilo y controlado durante todo el trayecto”, recomienda un portavoz de Vectalia, que insiste en la importancia de cumplir las normas para garantizar un viaje seguro para humanos y perros.

Consejos para viajar con tu mascota

Llevar siempre un transportín adecuado, suficientemente cómodo y seguro. Mantener al perro o gato tranquilo y vigilado, evitando movimientos bruscos que puedan molestar a otros pasajeros. Tener al día documentación sanitaria y de identificación, sobre todo para perros de asistencia. Elegir horarios fuera de punta cuando sea posible, para mayor comodidad del animal y de los pasajeros.

Cumplir estas normas no solo evita sanciones, sino que también facilita la convivencia entre animales y humanos en el transporte público. Con estos cuidados, moverse por Alicante con tu mascota puede ser fácil, seguro y sin estrés.

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Comparativa con otras ciudades: Mallorca permite animales en autobús

En Mallorca, a partir del 7 de junio, los usuarios de los autobuses del TIB podrán viajar acompañados de sus mascotas, incluidos perros, gatos, hurones y pequeñas aves no de corral, siempre que estén dentro de un transportín. La medida se aplica también con restricciones: solo un transportín por persona, no se permite acceso a animales exóticos y los perros de asistencia están exentos del uso del transportín, con identificación acreditativa. Esta normativa recuerda cómo distintas ciudades españolas regulan el transporte de mascotas, equilibrando comodidad, seguridad y bienestar animal.