Aviso para los dueños de perros: la peligrosa planta que está en todos los parques y acecha a tu mascota en primavera

Llega el buen tiempo, los paseos se alargan y los parques vuelven a llenarse de perros corriendo entre el césped. Pero con la primavera también reaparece uno de los peligros más temidos por muchos veterinarios y dueños de mascotas: las espigas.

Están prácticamente en todas partes. En solares, parques, jardines, caminos y descampados. Y aunque parecen inofensivas, estas pequeñas semillas secas pueden convertirse en un auténtico problema para los perros en cuestión de segundos.

Muchos dueños no se dan cuenta hasta que el animal empieza a sacudir la cabeza sin parar, estornudar de forma extraña o cojear después del paseo.

Y ahí es donde empiezan los problemas.

La planta que más preocupa a muchos veterinarios en primavera

Las espigas son semillas puntiagudas de algunas gramíneas que se secan con el calor y se desprenden fácilmente durante primavera y verano. El problema es su forma: actúan como pequeños “apones” naturales capaces de clavarse y avanzar dentro del cuerpo del animal.

Las zonas más vulnerables suelen ser las patas, los oídos y la nariz, aunque también pueden acabar en los ojos, las axilas o incluso penetrar en zonas más delicadas.

Los veterinarios advierten de que una simple espiga puede provocar desde una pequeña herida hasta infecciones graves si no se detecta rápido.

El síntoma que muchos dueños detectan demasiado tarde

Una de las escenas más habituales ocurre justo después del paseo. El perro empieza a lamerse una pata de forma obsesiva o evita apoyarla al caminar. También puede comenzar a sacudir la cabeza constantemente o a estornudar de manera repetida y extraña. Son señales que pueden indicar que una espiga se ha clavado.

En algunos casos provocan solo una pequeña molestia. En otros, terminan causando infecciones, inflamaciones importantes o lesiones más complicadas si la semilla sigue avanzando.

Patas, nariz y oídos: las zonas más peligrosas

Estos son los riesgos clave que las espigas representan para los perros:

Piel y patas: Las espigas pueden perforar la piel del animal, causando heridas e incluso abscesos. Los espacios interdigitales y las almohadillas son particularmente vulnerables. Oídos: Las espigas pueden entrar en los oídos del perro, causando dolor agudo y, en algunos casos, otitis inflamatoria. En casos graves, puede provocar una perforación del tímpano y causar sordera irreversible. Nariz: Los perros, al explorar su entorno a través del olfato, pueden inhalar accidentalmente espigas, lo que puede causar estornudos constantes, secreción nasal con restos de sangre e incluso, en casos extremos, una infección en las cavidades nasales. Otras áreas del cuerpo: Las espigas pueden alojarse en casi cualquier parte del cuerpo del perro, incluyendo el tracto respiratorio y digestivo, los ojos, las axilas y el aparato urogenital.

La amenaza de primavera para los perros que muchos dueños descubren demasiado tarde / FREEPIK

¿Cómo detectar si tu perro tiene una espiga clavada?

Según los expertos de Kiwoko en su blog Mundo Animal, los síntomas varían dependiendo del lugar donde se haya clavado la espiga. Algunos signos comunes incluyen:

Picor y nerviosismo.

Estornudos constantes.

Secreción nasal con restos de sangre.

Inflamación y secreción en los oídos.

Bultos y abscesos en la piel.

Si tu perro muestra alguno de estos síntomas, especialmente después de un paseo, es crucial que busques atención veterinaria de inmediato.

Cómo evitar el peligro de las espigas en los perros

Muchos veterinarios recomiendan revisar siempre al animal después de los paseos, especialmente durante primavera y principios de verano. Hay varios consejos básicos que pueden evitar un susto:

Evitar zonas con hierba seca o espigas visibles

Revisar patas, orejas y hocico al volver a casa

Mantener recortado el pelo entre las almohadillas

Vigilar especialmente a perros de pelo largo

Acudir al veterinario ante cualquier comportamiento extraño

Intentar sacar una espiga profunda en casa puede empeorar el problema si termina rompiéndose o avanzando más bajo la piel.

El enemigo silencioso de los perros en primavera está en parques, solares y descampados / INFORMACIÓN

Un peligro pequeño que reaparece cada año

Cada primavera ocurre lo mismo. Las clínicas veterinarias empiezan a recibir perros con espigas clavadas en zonas complicadas y muchos dueños descubren demasiado tarde el problema.

Noticias relacionadas

Porque sí, parecen simples hierbas secas del parque. Hasta que el perro empieza a comportarse raro después del paseo y toca salir corriendo al veterinario.