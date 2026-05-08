La inesperada historia de amor del ciclista oriolano José María López que ha emocionado a las redes

Hay días que empiezan como uno más y acaban cambiándolo todo. A José María López, ciclista oriolano y creador de contenido de ciclismo, running y triatlón, le ocurrió durante un entrenamiento por una zona rural de Beniel (Murcia). Iba con la bici, como tantas otras mañanas, cuando se cruzó con una perrita sola y desorientada que le rompió el corazón.

No sabía si se había perdido o si la habían abandonado. Solo vio a un animal asustado, con un cordel roto al cuello y demasiadas señales de haber pasado por algo que ningún perro debería vivir. Según ha ido contando en sus redes, aquel encuentro no fue uno más: fue el principio de una historia de amor que ha acabado enganchando a miles de seguidores.

De un entrenamiento en Beniel a una nueva vida en Orihuela

Tras encontrarla, José María decidió actuar. Contactó con la Policía Local, que lo derivó a la protectora Asoka, en Orihuela, para saber qué opciones había. La asociación gestiona el centro de protección animal de la ciudad y atiende a perros, gatos y otros animales que esperan una segunda oportunidad.

Pero hubo un momento que cambió el rumbo de la historia. En lugar de dejarla allí esperando a que apareciera su dueño o algún posible interesado en adoptarla, José María decidió llevársela a casa en acogida. Primero fue eso: una ayuda temporal. Una forma de evitar que la perrita pasara sola por el proceso.

Luego llegó el nombre. Y con él, el vínculo.

La llamó Tala.

Las señales de un pasado difícil

Los primeros días en casa dejaron momentos tiernos, pero también otros más duros. José María empezó a detectar pequeños gestos que decían mucho sin necesidad de palabras.

En un paseo, la correa se enredó y él levantó la pierna para soltarse. Tala se asustó mucho. No fue una reacción cualquiera. Fue ese tipo de miedo que hace pensar que un animal ha aprendido a protegerse de los humanos.

También observó otra escena que le removió: cuando le daba comida nueva, Tala no siempre se la comía al momento. A veces la escondía, como si necesitara guardarla para después. Como si la abundancia todavía no fuera algo seguro.

Ahí la historia dejó de ser solo un rescate bonito. Pasó a ser la recuperación lenta de una perrita que tenía que aprender, poco a poco, que ya no hacía falta tener miedo.

Tala se hace un hueco en casa

José María ha contado también la parte menos idealizada de adoptar o acoger a un perro en estas condiciones. Porque no todo son vídeos bonitos, paseos al atardecer y caricias en el sofá.

Tala necesitó cuidados. Mientras la acariciaba descubrió que tenía garrapatas y hubo que comprarle pastillas, collar antiparasitario y llevarla a la "perruquería", donde quedó prácticamente irreconocible. Él bromeaba con que le gustaba más cuando estaba “espeluchá”, pero lo cierto es que la transformación fue otra pequeña señal de que la perrita empezaba una vida distinta.

Una vida con baño, cuidados, comida, seguridad y alguien pendiente de ella.

La nueva compañera de aventuras de José María López

La llegada de Tala también ha cambiado la rutina de José María. Él, acostumbrado a entrenar, salir en bici, correr y compartir retos deportivos, se encontró de pronto con una compañera inesperada. Y Tala, lejos de quedarse atrás, ha demostrado tener energía para rato.

La ha llevado a correr por huertos, donde la perrita se suelta y corre feliz hasta cansarse. También ha hecho rutas de senderismo en familia, incluida una subida a la Cruz de la Muela, uno de esos lugares tan reconocibles para cualquiera de la Vega Baja.

Físicamente, Tala respondió de sobra. Emocionalmente, todavía aparecían bloqueos: gente, perros, estímulos nuevos. Nada extraño para una perra que venía de la calle y que aún estaba entendiendo su nuevo mundo.

El carrito de bici que acabó siendo para Tala

Uno de los momentos que más ha gustado a sus seguidores llegó cuando José María tuvo que resolver un problema muy suyo: cómo seguir entrenando en bici sin dejar sola a Tala.

La solución fue tan doméstica como entrañable. Adaptó el carrito de bicicleta que usaba para su hija, compró un eje pasante a medida y empezó a preparar salidas con Tala a cuestas.

La imagen resume bastante bien la historia: un ciclista que salió un día a entrenar y terminó reorganizando parte de su vida alrededor de una perrita que apareció en el camino.

Una historia que también ayuda a otros perros

José María López no es un desconocido en redes. Su contenido gira en torno al deporte, especialmente el ciclismo, y ya había tenido visibilidad por retos solidarios, como su vuelta a España en bicicleta para recaudar fondos contra la leucemia infantil.

Ahora, esa visibilidad está sirviendo también para otra causa: hablar del abandono animal y dar espacio a otros perros que siguen esperando una familia en Asoka Orihuela.

Porque la historia de Tala emociona, sí. Pero también señala algo incómodo: por cada perro que acaba en una casa, hay muchos otros que siguen en una protectora esperando que alguien se fije en ellos.

La casualidad que cambió dos vidas

José María ha reflexionado en su perfil de Instagram sobre todas las casualidades que tuvieron que coincidir para que él y Tala se cruzaran aquella mañana. La ruta, la hora, el lugar, el entrenamiento, el gesto de pararse.

A veces la vida cambia en un segundo. En este caso, cambió sobre dos ruedas y con una perrita abandonada en mitad del camino.

Tala encontró una casa. Y José María, sin buscarlo, encontró una compañera de aventuras que ya forma parte de su historia.