NOMBRES DE PÁJAROS
Los nombres para periquitos más originales: cortos y reconocibles para que te haga caso
Ya sea macho o hembra, tienes mucha variedad para elegir
Los pájaros son una de las mascotas más elegidas para tener en casa ya que son fáciles de cuidar y de alimentar y gustan mucho a los más pequeñas. Entre las aves más populares para tener en tu hogar están los canarios, ninfas, agapornis o cacatúas pero, sin duda, el más elegido es el periquito.
Si has decidido adoptar un periquito como animal de compañía es posible que estés ante otra de las decisiones más importantes para los dueños de mascotas: escoger un nombre. Por eso aquí te traemos los nombres para periquito más originales y así ayudarte a decidir el nombre de tu pájaro.
Un factor que debes tener en cuenta cuando quieras elegir un nombre para periquitos es que debe ser un nombre corto, de esta forma será más fácil de reconocer para tu mascota y, dependiendo de la especie, puede llegar a imitarlo y pronunciarlo.
Nombres para periquitos machos
Si estás buscando un nombre para periquitos macho es importante que pienses en un mote que consiga reflejar la personalidad y la belleza de tu amigo emplumado. Existen miles de nombres que puedes escoger para tu mascota y puedes fijarte en la mitología, la comida o algún cantante famoso. Sin embargo, la decisión puede resultar difícil, por eso te dejamos la lista completa de nombres para periquitos:
- Aquiles
- Ares
- Benji
- Carbón
- Circo
- Curry
- Draco
- Eclipse
- Halcón
- Hermes
- Kiwi
- Loki
- Mochi
- Mulder
- Pantera
- Pavarotti
- Plumón
- Potter
- Ron
- Shadow
- Sultán
- Thor
- Ximo
- Zazú
- Zeus
Nombres para periquitos hembra
Si estás buscando un nombre para periquitos hembra, puedes basarte en sus colores, la especie o su tamaño. Para escoger el nombre para periquito más adecuado puedes inspirarte en las series de televisión, en artistas o en la propia naturaleza. Aquí tienes algunas ideas de nombres para periquitos hembra:
- Alita
- Amatista
- Ariel
- Chuche
- Coro
- Chenoa
- Cookie
- Diva
- Esmeralda
- Gaga
- Giny
- Hera
- Hermione
- Isis
- Jade
- Kiara
- Lana
- Lirio
- Lola
- Matilde
- Megara
- Melody
- Minerva
- Moira
- Musa
- Nana
- Plumita
- Rita
- Rocío
- Rubí
- Shakira
- Siri
Nombres para periquitos originales y graciosos
Si lo que buscas son nombres para periquitos graciosos y que logren sacar una sonrisa o una carcajada al escucharlos debes hacer uso de tu imaginación. Pero si no se te ocurre nada, siempre puedes echar mano de la siguiente lista de nombre para periquitos:
- Aloha
- Apple
- Caña
- Chill
- Edipo
- Elmo
- Elsa
- Frazier
- Lechuga
- Led
- Milk
- Momo
- Odilón
- Pandora
- Pippin
- Platón
- Pluto
- Plutón
- Ricky
- Romeo
- Slash
- Sleepy
- Tarzán
- Taz
- Trufa
- Veloz
- Villano
- Vinci
- Vodka
- Wally
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