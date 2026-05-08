Los nombres para periquitos más originales: cortos y reconocibles para que te haga caso

Los pájaros son una de las mascotas más elegidas para tener en casa ya que son fáciles de cuidar y de alimentar y gustan mucho a los más pequeñas. Entre las aves más populares para tener en tu hogar están los canarios, ninfas, agapornis o cacatúas pero, sin duda, el más elegido es el periquito.

Si has decidido adoptar un periquito como animal de compañía es posible que estés ante otra de las decisiones más importantes para los dueños de mascotas: escoger un nombre. Por eso aquí te traemos los nombres para periquito más originales y así ayudarte a decidir el nombre de tu pájaro.

Un factor que debes tener en cuenta cuando quieras elegir un nombre para periquitos es que debe ser un nombre corto, de esta forma será más fácil de reconocer para tu mascota y, dependiendo de la especie, puede llegar a imitarlo y pronunciarlo.

Nombres para periquitos machos

Si estás buscando un nombre para periquitos macho es importante que pienses en un mote que consiga reflejar la personalidad y la belleza de tu amigo emplumado. Existen miles de nombres que puedes escoger para tu mascota y puedes fijarte en la mitología, la comida o algún cantante famoso. Sin embargo, la decisión puede resultar difícil, por eso te dejamos la lista completa de nombres para periquitos:

Aquiles

Ares

Benji

Carbón

Circo

Curry

Draco

Eclipse

Halcón

Hermes

Kiwi

Loki

Mochi

Mulder

Pantera

Pavarotti

Plumón

Potter

Ron

Shadow

Sultán

Thor

Ximo

Zazú

Zeus

Dos periquitos en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Nombres para periquitos hembra

Si estás buscando un nombre para periquitos hembra, puedes basarte en sus colores, la especie o su tamaño. Para escoger el nombre para periquito más adecuado puedes inspirarte en las series de televisión, en artistas o en la propia naturaleza. Aquí tienes algunas ideas de nombres para periquitos hembra:

Alita

Amatista

Ariel

Chuche

Coro

Chenoa

Cookie

Diva

Esmeralda

Gaga

Giny

Hera

Hermione

Isis

Jade

Kiara

Lana

Lirio

Lola

Matilde

Megara

Melody

Minerva

Moira

Musa

Nana

Plumita

Rita

Rocío

Rubí

Shakira

Siri

Nombres para periquitos originales y graciosos

Si lo que buscas son nombres para periquitos graciosos y que logren sacar una sonrisa o una carcajada al escucharlos debes hacer uso de tu imaginación. Pero si no se te ocurre nada, siempre puedes echar mano de la siguiente lista de nombre para periquitos: