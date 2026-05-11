¿Alguna vez te has llevado un zarpazo? Un estudio confirma que la mayoría de las personas no distinguen cuándo los gatos están enfadados

El mayor problema entre animales y humanos tiene su raíz en las dificultades de estos últimos para interpretar a los primeros. Los gatos son, en este sentido, los grandes incomprendidos y muchas personas desconocen hasta cuando pueden estar enfadados o contentos.

Un estudio publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, sugiere que identificar el estrés felino solo a partir de señales visuales no es tan evidente como parece y muchos humanos convivirían con felinos sin saber que estos están desagusto, infelices o estresados.

Imagen de un gato. / INFORMACIÓN

La investigación, titulada Human recognition of feline stress-related behavioral states from visual cues depends on observer characteristics, analizó la capacidad de 1.950 personas para interpretar el estado emocional de gatos a través de 12 vídeos. Los participantes debían clasificar a los animales según los vieran tranquilos o relajados, temerosos o felices, interpretando su lenguaje corporal (incluyendo expresión facial, postura y cola).

Los resultados muestran que los participantes acertaron por encima del azar, pero con una precisión general limitada. Según los datos del estudio citado por Nature, el reconocimiento fue más alto cuando los gatos estaban relajados, con un 67,14% de aciertos. En cambio, los estados asociados al estrés fueron más difíciles de identificar: el miedo se reconoció correctamente en el 49,33% de los casos y la tensión en el 48,64%.

Confusión entre gatos felices y estresados

Uno de los datos más llamativos del estudio es que los gatos tensos fueron clasificados como relajados en el 39,19% de las respuestas. Esto apunta a una dificultad evidente para detectar señales sutiles de incomodidad o estrés en los felinos, algo que el estudio señala como relevante para la convivencia diaria y el bienestar animal. Además, cabe destacar que no conocer cuándo un gato puede empezar a estar muy estresado puede ser un problema para las personas que no sepan interpretarlos: un zarpazo puede quedar en algo más que una herida anecdótica si el animal se siente muy asustado y opta por "defenderse".

Una mujer acaricia a un gato. / INFORMACIÓN

Las mujeres sacaron más nota

Además de los porcentajes de acierto o error también se extrajeron cifras distintas por género y experiencia "gatuna": Las mujeres y las personas con experiencia previa como propietarias de gatos obtuvieron los mejores resultados. En cambio, la edad mostró un pequeño efecto negativo, con menor precisión progresiva en adultos mayores.