La Ley de Bienestar Animal lo confirma: dejar a tu perro solo en casa puede costarte hasta 50.000 euros

Salir un fin de semana o pasar una noche fuera de casa y dejar al perro solo durante unas horas más de lo habitual es una práctica frecuente para muchos dueños de mascotas. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que la Ley de Bienestar Animal establece límitesconcretos sobre cuánto tiempo puede permanecer un perro sin supervisión y que incumplir esta norma puede derivar en importantes multas .

Aunque la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales entró en vigor hace tiempo, todavía siguen existiendo dudas sobre algunas de las obligaciones que afectan a los propietarios de perros. Una de las más llamativas es precisamente la relacionada con el tiempo máximo que un animal puede permanecer solo en casa.

La normativa contempla un régimen sancionador dividido en infracciones leves, graves y muy graves, con multas que oscilan entre los 500 y los 200.000 euros dependiendo de la gravedad de los hechos. En determinados casos, las sanciones graves pueden alcanzar los 50.000 euros.

Cuánto tiempo puede estar solo un perro según la Ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal establece que no se puede “dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos”. Sin embargo, en el caso concreto de los perros, el plazo se reduce considerablemente.

Según recoge la propia norma, “en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas”. Esto significa que un perro no puede permanecer solo más de un día completo sin supervisión.

La ley no se refiere únicamente a disponer de comida y agua. El concepto de supervisión implica que el animal debe recibir atención, cuidados y vigilancia adecuados para garantizar su bienestar.

Héctor Fuentes

Las multas que contempla la Ley de Bienestar Animal

El régimen sancionador de la Ley de Bienestar Animal distingue entre infracciones leves, graves y muy graves.

Las infracciones leves pueden sancionarse con multas de entre 500 y 10.000 euros. Las graves, con sanciones de entre 10.001 y 50.000 euros. Mientras tanto, las muy graves pueden alcanzar los 200.000 euros en situaciones especialmente serias relacionadas con maltrato, abandono o explotación animal.

La cuantía concreta dependerá de factores como el daño causado al animal, la reiteración de la conducta o si existe una situación de desatención evidente.

Infracciones leves

Las infracciones leves pueden ser sancionadas con multas de entre 500 y 10.000 euros. En este apartado se incluyen conductas como no comunicar la pérdida de un animal o no cumplir determinadas obligaciones administrativas.

Infracciones graves

Las infracciones graves contemplan sanciones de entre 10.001 y 50.000 euros y abarcan situaciones como el abandono de animales, no identificarlos correctamente, mutilar al animal o usar métodos agresivos en su educación.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves se sancionarán con multas de entre 50.001 y 200.000 euros en casos de maltrato con resultado de muerte, el uso de animales para peleas con otros animales o personas o la cría o comercio para la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales.

PI STUDIO

Dejar a un perro solo en casa: no basta con comida y agua

Una de las dudas más habituales entre los dueños de perros es si pueden dejar al animal solo durante una noche o un fin de semana corto siempre que tenga suficiente comida y agua.

Sin embargo, la ley habla expresamente de supervisión. Por ello, aunque el perro disponga de alimento, acceso a agua o incluso a un patio o terraza, debe existir una atención adecuada y un control periódico sobre su estado.

Además, la normativa también considera infracción mantener de forma habitual a perros o gatos en terrazas, balcones, patios, trasteros o vehículos.

Otros animales tienen un límite de tiempo sin supervisión distinto

La norma establece un plazo general diferente para otros animales de compañía. En esos casos, el tiempo máximo sin supervisión puede llegar a los tres días consecutivos, como ocurre con los gatos.

No obstante, los perros cuentan con un límite específico más estricto debido a sus necesidades de atención, paseo e interacción diaria.

Por ello, antes de organizar unas vacaciones o una escapada, muchos propietarios optan por dejar al animal al cuidado de familiares, amigos, cuidadores profesionales o residencias caninas para evitar posibles problemas y garantizar el bienestar de la mascota.