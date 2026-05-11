Los veterinarios coinciden: los perros que huelen las partes íntimas de sus dueños no son “raros”, quieren saber cómo estás

Seguro que sabes que el olfato de los perros es un órgano muy poderoso y que pueden oler cosas que los humanos ni pueden imaginar. Por eso hay veces que nuestra mascota puede tener un comportamiento “extraño” o “raro” que no entendemos, como es el caso de que se acerque a nuestras partes íntimas.

Alguna vez habrás visto que un perro se acerca a olfatear las partes íntimas de un humano y, para nosotros, se convierte en un comportamiento extraño y que nos incomoda, pero para ellos es totalmente normal y no tiene nada que ver con una conducta sexual.

La respuesta la encontramos en lo que se llaman glándulas apocrinas. Así lo explica el veterinario Manuel Manzano, que cuenta con un canal de Youtube, ‘Veterinario gratis’ que cuenta con más de 2 millones de suscriptores. Manzano destaca que estas glándulas, que se encuentran alrededor de los genitales y en la zona de las axilas, segregan unas hormonas llamadas feromonas que los humanos no podemos identificar pero que los perros pueden detectar y coger información sobre nuestro estado emocional, cambios hormonales o algunas situaciones relacionadas con nuestra salud.

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Feromonas y salud en los humanos

El veterinario explica que la primera función es olfatear esas hormonas e identificar a su dueño pero también pueden detectar cambios que se asocian a algunas enfermedades tales como la epilepsia. “Si notas que el perro está intranquilo, está nervioso, te huele la zona perigenital, se va y vuelve, se va y vuelve, está alterado, pues quizá puedas tener alguna enfermedad. Hay enfermedades como la epilepsia o incluso la diabetes que se huelen, pero hay otras que no. Se ha comprobado que estas enfermedades sí emiten feromonas que detecta el perro”, dice Manzarnes.

Con respecto a la mujer, el veterinario afirma que “el perro mucho antes que la mujer, muchísimo, muchísimo antes, es capaz de saber si la propietaria está o no embarazada”. Además, añade que también puede detectar si está ovulando.

Otra de las cosas que puede detectar el perro es si recientemente has tenido relaciones sexuales. “Eso aunque te hayas lavado, aunque te hayas limpiado, pues tu cuerpo sigue emitiendo esas feromonas, que no son más que feromonas muy relacionadas con el cariño, el afecto, el enamoramiento y la atracción sexual”, señala.

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Por último, también se da este fenómeno cuando llega alguien nuevo a casa, se acerca para entender esa persona en qué estado está, analizarlo porque ha llegado a casa. Igualmente, señala que el gesto también indica que el perro nos está saludando.