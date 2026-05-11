Los veterinarios lo tienen claro: el motivo por el que tu perro te lame las piernas al salir de la ducha

Salir de la ducha es un gesto cotidiano, pero para muchos dueños de perros hay una escena que se repite casi a diario: el animal se acerca, empieza a olfatear y termina lamiendo las piernas con insistencia.

Aunque a simple vista pueda parecer una manía, una llamada de atención o incluso un problema de obediencia, lo cierto es que este comportamiento suele tener una explicación mucho más sencilla. En la mayoría de los casos, el perro está reaccionando a un cambio de olor, a la humedad de la piel o al vínculo social que mantiene con su dueño.

INFORMACIÓNTV

Por qué tu perro te lame después de la ducha

Después de ducharte, tu olor cambia. El gel, el champú, la crema, la humedad o incluso los restos de agua sobre la piel hacen que para el perro aparezca una información nueva que quiere investigar.

Los perros interpretan gran parte del mundo a través del olfato. Su capacidad olfativa se ha descrito como muy superior a la humana, con estimaciones que hablan de una sensibilidad entre 10.000 y 100.000 veces mayor en determinados contextos.

Por eso, algo tan normal para una persona como salir de la ducha puede convertirse para el animal en un cambio llamativo. Tu piel ya no huele exactamente igual y el perro intenta “leer” esa novedad acercándose, oliendo y lamiendo.

También puede gustarle el sabor

No todo tiene que ver con el cariño. La piel humana puede tener un ligero sabor salado, y los perros pueden sentirse atraídos por ese sabor, especialmente si queda humedad o restos de productos de baño. El American Kennel Club explica que los lamidos pueden estar relacionados tanto con el sabor de la piel como con conductas sociales o de afecto.

PetMD también señala que, después de la ducha, muchos perros se interesan por las gotas de agua, los olores del champú, el gel o la crema de afeitar que quedan sobre la piel.

Una forma de saludo y vínculo

El lamido también forma parte del lenguaje social del perro. En muchos casos, no busca corregirte, dominarte ni reclamar obediencia: simplemente está interactuando contigo.

Para algunos perros, lamer es una forma de saludar, pedir atención o reforzar el vínculo con su dueño. Por eso este gesto puede aparecer en momentos tranquilos, como al salir de la ducha, cuando la persona está relajada y el animal se acerca de forma calmada.

Cuándo conviene evitar que tu perro te chupe las piernas al salir de la ducha

Aunque normalmente no es preocupante, hay situaciones en las que es mejor evitar que el perro lama la piel. Si acabas de aplicarte crema corporal, perfume, aceites, medicamentos tópicos o productos irritantes, el animal podría ingerir sustancias poco recomendables.

En esos casos, lo más prudente es cubrir la zona, distraer al perro o esperar a que el producto se haya absorbido por completo.

Los veterinarios se rebelan contra la nueva normativa de medicamentos antibióticos porque encarece los tratamientos / Pilar Cortés

Cuándo este comportamiento en tu perro puede ser señal de un problema

El comportamiento cambia cuando el lamido se vuelve excesivo, compulsivo o aparece junto a otros síntomas. Un perro que lame de forma insistente a su dueño, a sí mismo, objetos o superficies puede estar mostrando ansiedad, aburrimiento, dolor, picor, alergias o algún problema dermatológico.

VCA Animal Hospitals explica que los comportamientos compulsivos en perros pueden manifestarse mediante conductas repetitivas, entre ellas el lamido, especialmente cuando se vuelven difíciles de interrumpir.

Por eso, si el lamido es muy frecuente, aparece de repente o va acompañado de nerviosismo, heridas, irritación en la piel, pérdida de pelo o cambios de conducta, lo recomendable es consultar con un veterinario.

No suele ser un problema de obediencia

En la mayoría de los casos, que un perro lama las piernas de su dueño al salir de la ducha no indica mala educación ni desobediencia. Es una mezcla de curiosidad, olor nuevo, sabor, humedad y vínculo afectivo.

La clave está en observar la intensidad y el contexto. Si ocurre de forma puntual y el perro está tranquilo, suele ser un comportamiento normal. Si se vuelve insistente o difícil de controlar, puede ser momento de buscar la causa.