El truco para viajar gratis por el mundo mientras cuidas mascotas: así funciona el housesitting

A casi todo el mundo le gusta viajar. Sin embargo, muchas personas no viajan tanto como les gustaría porque tienen mascotas a su cargo. Irse unos días no siempre es sencillo cuando hay que pensar quién sacará al perro a pasear, quién dará de comer al gato o quién se encargará de que el animal mantenga sus rutinas mientras la familia está fuera.

La alternativa habitual suele ser pedir ayuda a un familiar, dejar las llaves a un amigo o buscar una residencia para mascotas. Pero no todos tienen a alguien disponible, y los hoteles caninos o felinos pueden suponer un gasto importante. Además, muchos dueños prefieren que sus animales sigan en casa, en un entorno conocido y con menos estrés.

Housesitting

A partir de esa necesidad ha crecido el house-sitting, una modalidad de viaje que consiste en cuidar la vivienda y las mascotas de otra persona a cambio de alojamiento. El intercambio es simple: el propietario se marcha por vacaciones, trabajo u otro motivo, y el viajero se instala temporalmente en su casa para atender a los animales y mantener todo en orden.

La idea se ha popularizado especialmente entre viajeros flexibles, amantes de los animales y personas que practican el llamado slow travel, una forma de viajar más pausada y menos centrada en pasar por muchos destinos en poco tiempo. En lugar de alojarse en un hotel durante tres días, el cuidador puede pasar semanas en una ciudad, vivir como un vecino más y ahorrar una parte importante del presupuesto.

Un fin de semana o varios meses

La duración de cada estancia depende del acuerdo. Hay propietarios que solo necesitan ayuda durante un fin de semana y otros que buscan a alguien para varios meses porque se van al extranjero o tienen una ausencia larga. Por eso, en las plataformas especializadas pueden encontrarse desde casas para estancias muy breves hasta oportunidades para pasar una temporada completa en otro país.

Pero ser housesitter no significa encontrar alojamiento gratis y olvidarse de todo. La prioridad es la mascota. El cuidador debe adaptarse a sus horarios, necesidades y hábitos: darle de comer según las indicaciones del dueño, sacarla a pasear, limpiar su zona, administrarle medicación si fuera necesario y avisar si ocurre cualquier problema. En algunos casos también se pide regar plantas, recoger correo, mantener limpia la casa o vigilar la piscina.

Gatos, perros y otros animales

El tipo de animal cambia mucho la experiencia. Un gato puede requerir menos salidas y permitir más flexibilidad, siempre que el propietario lo haya autorizado. Un perro, en cambio, suele necesitar varios paseos al día y compañía frecuente. Eso obliga a organizar las visitas turísticas o el teletrabajo alrededor de sus rutinas. La casa es parte del intercambio, pero el bienestar del animal es el centro del acuerdo.

Cómo viajar así

Para encontrar estas oportunidades existen plataformas que conectan a propietarios y cuidadores. Algunas de las más conocidas son TrustedHousesitters, MindMyHouse o HouseCarers. Normalmente funcionan con perfiles, valoraciones y una cuota anual que permite contactar con otros usuarios. Esa suscripción actúa también como filtro: quien se registra suele estar realmente interesado en cuidar animales y no solo en dormir gratis.

Perfil del cuidador de mascotas

El perfil del cuidador es fundamental. Los dueños están dejando su casa y, sobre todo, a uno de sus seres más queridos en manos de una persona desconocida. Por eso conviene explicar quién eres, a qué te dedicas, qué experiencia tienes con animales, por qué te interesa esa estancia y añadir fotos cuidadas. Las referencias anteriores, aunque sean de amigos o familiares al principio, ayudan a generar confianza.

El proceso suele empezar con una búsqueda por fechas y destino. Cuando aparece una casa interesante, el aspirante envía una solicitud personalizada. No basta con copiar el mismo mensaje para todos: conviene leer bien el anuncio, mencionar el nombre de la mascota, demostrar que se han entendido las tareas y explicar por qué se puede encajar en esa rutina. En destinos muy demandados, responder rápido aumenta las opciones.

Si el propietario se interesa por el perfil, lo habitual es hacer una entrevista previa por videollamada. En esa conversación se aclaran horarios, normas de la casa, veterinario de referencia, uso de habitaciones, gastos incluidos, llaves, transporte y posibles emergencias. Cuanto más concreto quede todo antes de llegar, menor será el riesgo de malentendidos durante la estancia.

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El principal beneficio para el viajero es el ahorro en alojamiento, una partida que puede disparar cualquier escapada. Dos semanas sin pagar hotel o apartamento pueden suponer cientos de euros de diferencia. Para el dueño, la ventaja es la tranquilidad de saber que su mascota no cambia de entorno y que la vivienda no queda vacía.