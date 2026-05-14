Los veterinarios coinciden: los gatos que golpean con la cabeza a sus dueños no son agresivos

Los humanos y los animales tenemos un lenguaje corporal propio. Con él transmitimos nuestro estado de ánimo y nuestros sentimiento, pero en el caso de los animales debemos saber interpretarlas correctamente para no equivocarnos. De hecho, hay cosas que hacen nuestros animales que para nosotros significan todo lo contrario y por eso puede que no lo entendamos.

Las personas que tienen un gato en casa seguramente lo observen y puedan llegar a entender lo que significan cada uno de sus gestos o comportamientos, pero si piensas tener uno o le has dado la bienvenida a tu hogar hace poco, seguro que te interesa saber lo que te contamos a continuación.

Hay actos y conductas felinas que podemos ver como extraños pero que, gracias a estudios científicos, tienen ya su explicación.

Golpearte con su cabeza

Los gatos tienen maneras peculiares de mostrarte su afecto

Uno de los más frecuentes es cuando golpean su frente contra la cara, las piernas o los brazos de sus dueños. Aunque pudiera pensarse que se trata de un comportamiento agresivo con el que muestran su descontento o enfado, o buscan pelea, nada más lejos de la realidad.

Según el veterinario Manuel Manzano en su canal 'Veterinario gratis', tu minino hace eso para saludarte, para hacerte ver que está allí. Eso sí, advierte que si cuando hace este este gesto "tu gato intenta presionar un poco más su cabeza contra la tuya, que no es simplemente ese golpecito de cabeza muy probablemente te está indicando que tiene algún proceso doloroso".

La señal inequívoca de que tu gato está enfadado

Un gato enfadado

Sabrás cuando tu gato está enojado, o también puede que asustado, si lo escuchas respirar fuerte. En esas situaciones es mejor no acercarte demasiado a él, puesto que podría atacarte.

Además de las respiraciones profundas, otra señal que nos indica que se siente amenazado es cuando mira fijamente a una persona o a otro animal.

Cuando esto ocurra basta con que le dejes solo. Una vez se haya tranquilizado, si le acaricias en la dirección del cabello le estarás enviando el mensaje de que cuando está contigo no debe tener ningún miedo.