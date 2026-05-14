Juanjo, veterinario: “Es muy importante que nuestro perro se acerque a otros animales y no apartarlo o cogerlo en brazos”

Quizá tienes un perro y no sabes bien cómo adiestrarlo correctamente o hay signos que no sabes interpretar de su comportamiento. Pero también hay cosas que haces que puede que no sean beneficiosas para tu mascotas. Comportamientos o acciones que es mejor no hagas o porque pueden dañarles.

El veterinario Juanjo, en su canal ‘JuanjoVet’, muestra 12 formas en las que puedes estar dañando a tu perro sin darte cuenta y que puedes solventar ahora mismo.

La inconsistencia

Los perros necesitan tener unos límites claros, no podemos un día dejarlo subir al sofá y otro día no. “Esto no lo entienden y puede llevar a un desequilibrio, es decir, puede desarrollar ciertos comportamientos de ansiedad porque no entiende las normas básicas”, explica el veterinario.

El castigo físico

El castigo físico está totalmente prohibido ya que puede dañar al animal y además rompe muchos vínculos. Recordar que los perros sí que tienen que ser castigados, por lo menos verbalmente, cuando hacen algo mal, cuando sobrepasan los límites. Tienen que tener claro que han sobrepasado los límites, pero nunca usamos el castigo físico.

En este sentido, Juanjo recomienda que al perro no sólo hay que decirle lo que no puede hacer, hay que aportarle algo que pueda hacer.

Los gritos constantes

“Tenemos que dejar de gritar por todo porque si no cuando tengamos que gritar de verdad, es decir, cuando tengamos que reñir, nuestro perro no va a saber si es una orden clara o no”, aclara Juanjo.

Los gritos constantes no ayudan a educar a un perro / INFORMACIÓN | ChatGPT

Ignorar el lenguaje corporal

Este profesional recuerda que hay signos corporales que nos pueden dar mucha información sobre el perro. Aunque siempre atendamos a un perro que ladra o que gruñe, hay más señales que usa para decirnos que no le está gustando lo que pasa.

No socializar al perro

Se trata de uno de los fallos más habituales en el comportamiento: nuestro perro no socializa con otros animales. “En cuanto viene un perro, en vez de dejar y valorar cómo se está comportando el otro perro con nuestro cachorro, lo que hacemos es retirarlo o cogerlo en brazos. Y esto es un gran error”, apunta. En este sentido, volvemos a la necesidad de observar el lenguaje corporal del perro.

Olfatear en el paseo

Las prisas no son buenas a la hora de dar un paseo con nuestro perro. Y es que lo que tenemos que hacer es dejar que nuestro perro olfatee, si no no es un paseo es una caminata.

No interrumpirle mientras come

Cuando un perro está comiendo no debemos interrumpirle, es un “gran error”. “Tenemos que dejar que coma tranquilo porque si no podemos generar ansiedad, inseguridad y desconfianza”, explica Juanjo.

Obligar al contacto

No debes obligar a tu perro a que se deje acariciar. Habrá que ver su lenguaje corporal para ver si le gusta o no. No hace falta que gruña para decir que no le gusta.

No obligues a tu perro a socializar / INFORMACIÓN

Falta de actividad física y mental

Además de los pasos, hay algunos perros que necesitan más actividad mental que otros. Podemos fomentar esto con juguetes interactivos, jugando con ellos, escondiendo premio o juguetes, etc.

Humanizar al perro

JuajoVet censura estos comportamientos. “Cuando humanizamos a un perro, no le dejamos ser un perro. Entonces, todas estas conductas pueden traer en un futuro muchos problemas, sobre todo de ansiedad. Entonces, mucho cuidado con, aunque nos haga mucha gracia, humanizar el perro”.

Ignorar su síntomas

Sólo hay que prestar atención: miradas tristes, apatía, caída del pelo, etc. pueden dar mucha información sobre cómo se encuentra el perro.

No es lo mismo tener un cachorro que un perro adulto, tienen distintas necesidades / INFORMACIÓN

Ignorar las necesidades de cada perro

Si tu perro es un cachorro o es un perro más mayor no tendrá las mismas necesidades. Debemos intentar hacer todo lo posible para mejorar su calidad de vida. Esto también varía dependiendo de la raza de perro que tengas.